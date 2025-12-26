Ομάδες

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Ο Σαλάχ έστειλε την Αίγυπτο στους «16»
Onsports Team 26 Δεκεμβρίου 2025, 19:35
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Ο Σαλάχ έστειλε την Αίγυπτο στους «16»

Με πέναλτι του «Φαραώ» η Αίγυπτος προκρίθηκε από την 2η αγωνιστική, μετά το 1-0 επί της Νοτίου Αφρικής.

Η Αίγυπτος των 10 παικτών τα βρήκε σκούρα απέναντι στη Νότια Αφρική. Όμως ο Μο Σαλάχ με πέναλτι στο 45’ καθόρισε την τύχη της αναμέτρησης. Δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του με 1-0, αποτέλεσμα που στέλνει τους Αιγύπτιους στην επόμενη φάση. Προκρινόμενη από τον Β’ όμιλο στους
«16».

Οι «Φαραώ» έχουν πλέον 6 βαθμούς, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τερματίσουν κάτω απ’ την πρώτη δυάδα. Η Νότια Αφρική έχει 3 βαθμούς, ενώ Ζιμπάμπουε και Ανγκόλα είναι στον 1, μετά το μεταξύ τους 1-1.

Το πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Σαλάχ, το κέρδισε ο ίδιος από χτύπημα στο πρόσωπο που δέχτηκε από τον Μουντάου. Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ του στη διοργάνωση. Ο Μοχάμεντ Χάνι είχε αποβληθεί στο τέλος του πρώτου μέρους για τους Αιγύπτιους.



