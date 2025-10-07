Ομάδες

NBA: Πρεμιέρα στην preseason χωρίς Γιάννη οι Μπακς – Πάτησε παρκέ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο
AP Photo/David Zalubowski
Onsports team 07 Οκτωβρίου 2025, 13:14
NBA

Οι Μπακς επικράτησαν 103-93 των Χιτ στον πρώτο τους αγώνα στην preseason του NBA, με τον Θανάση να παίρνει χρόνο συμμετοχής και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μένει εκτός δράσης.

Ο Πιτ Νανς με 15 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ για το Μιλγουόκι, το οποίο θα δώσει ακόμα τρία παιχνίδια προετοιμασίας, ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε εκτός από την πρεμιέρα των «Ελαφιών» στην preseason, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πάτησε για πρώτη φορά παρκέ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του. Ο δυναμικός φόργουορντ αγωνίστηκε για 5 λεπτά, έχοντας ένα ριμπάουντ και μια ασίστ.

 



