ΖeniΘ και ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προσφέρουν την απόλυτη μπασκετική εμπειρία

H μοναδική μπασκετική εμπειρία της ΖeniΘ με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR συνεχίζεται δυναμικά για 5η συνεχή χρονιά και, αυτή τη φορά, ανεβάζει το μπάσκετ σε νέα επίπεδα!

Η συνεργασία της κορυφαίας εταιρείας ενέργειας με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTORκάνει το μπάσκετ ακόμα πιο συναρπαστικό, με δράσεις γεμάτες ενέργεια και έπαθλα που ενισχύουν την επιβράβευση, εντός και εκτός γηπέδου.

Το μπασκετικό παιχνίδι ξεκινά στο «σπίτι» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, με τη ZeniΘ να δίνει το «παρών» στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας, με ουσιαστική και διαδραστική παρουσία, προσφέροντας στους φιλάθλους την ευκαιρία να ενημερωθούν, να γίνουν μέρος μιας ξεχωριστής εμπειρίας και να επιβραβευτούν. Η παρουσία της ZeniΘ στο level3 του ανανεωμένου Telekom Center Athens, έχει σχεδιαστεί με στόχο τη σύνδεση με το κοινό, τόσο φυσικά όσο και ψηφιακά, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον αλληλεπίδρασης.

Level 3 - ZeniΘ Box: Το απόλυτο EnergyQuiz & ο Πράσινος Θρόνος

Στο επίπεδο 3 του ανανεωμένου Telekom Center Athens, μια εμπειρία γεμάτη ενέργεια, γνώση και διασκέδαση, περιμένει τους επισκέπτες στο εντυπωσιακό ZeniΘ Box. Εδώ βρίσκεται το διαδραστικό EnergyQuiz της ZeniΘ, ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι γνώσεων που δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ανακαλύψουν έξυπνους τρόπους για να χρησιμοποιούν την ενέργεια πιο αποδοτικά και να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Μέσα από ενδιαφέροντα και διασκεδαστικά ερωτήματα, οι συμμετέχοντες μπορούν να μάθουν πολύτιμα tips για έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής, ενώ ταυτόχρονα θα επιβραβευτούν με ξεχωριστά έπαθλα.

Δίπλα ακριβώς, βρίσκεται ο εντυπωσιακός Πράσινος Θρόνος της ZeniΘ, εμπνευσμένος από την πορεία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο φωτογράφισης, οι φίλαθλοι έχουν την ευκαιρία να ζήσουν τη δική τους «στιγμή κορυφής», να κρατήσουν ζωντανές τις αναμνήσεις τους, να τις μοιραστούν στα social media και φυσικά, να κερδίσουν αποκλειστικά δώρα. Το ZeniΘ Box συνδυάζει γνώση, ψυχαγωγία και ενέργεια σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία που δεν πρέπει να χάσει κανείς!