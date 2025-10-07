Παναθηναϊκός: Αγωνία για Ντέσερς, τι συμβαίνει με Ρενάτο και Πελίστρι

Οnsports Τeam

Εβδομάδα Εθνικών ομάδων αυτή που ξεκίνησε αλλά στο Κορωπί είναι σε... αναμμένα κάρβουνα αναφορικά με την κατάσταση των τριών τραυματιών, έτσι ώστε ο Χρήστος Κόντης να ξέρει σε ποιους θα μπορεί να υπολογίζει με την επανέναρξη του πρωταθλήματος και το πολύ δύσκολο ακι κρίσμο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Άρη.

Η διακοπή του πρωταθλήματος, για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων, βρήκε τον Παναθηναϊκό να πανηγυρίζει μια πολύ κρίσιμη νίκη απέναντι στον Ατρόμητο και πλέον άπαντες στην ομάδα του "τριφυλλιού" ρίχνουν το βάρος τους στους τραυματίες, έτσι ώστε ο Χρήστος Κόντης και οι συνεργάτες του να γνωρίζουν ποιοι παίκτες θα είναι στη διάθεσή τους για την επανέναρξη των υποχρεώσεων.

Το βάρος στο επιτελείο των πράσινων έχει πέσει πάνω στους τραυματίες και κυρίως στον Σίριλ Ντέσερς. Ο Νιγηριανός στράικερ του τριφυλλιού έχασε τα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού λόγω προβλήματος στην ποδοκνημική, που είχε αποκομίσει έπειτα από σύγκρουση που είχε με τον Ντραγκόβσκι.

Ο Ντέσερς έμεινε εκτός από τα παιχνίδια με Παναιτωλικό και Ατρόμητο, όμως το ανησυχητικό είναι ότι δεν έχουν αποχωρήσει πλήρως οι ενοχλήσεις που είχε. Ως εκ τούτου θα υποβληθεί σε ενδελεχείς εξετάσεις, που θα δείξουν το μέγεθος του προβλήματός του, με την ελπίδα στο πράσινο στρατόπεδο ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό.

Αισιοδοξία για Ρενάτο και Πελίστρι

Όμως δεν είναι μόνο η περίπτωση του Ντέσερς που απασχολεί τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Στα... πιτς βρίσκονται και οι Ρενάτο Σάντσες και Φακούντο Πελίστρι οι οποίοι δίνουν τη δική τους "μάχη" για να τεθούν στη διάθεση του Χρήστου Κόντη το συντομότερο δυνατό.

Ρενάτο Σάντσες έγινε αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο 38ο λεπτό και όπως αποδείχθηκε αντιμετωπίζει τράβηγμα στο δικέφαλο. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία 10 ημέρών με τη συμμετοχή του στον αγώνα με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη να είναι στον... αέρα.

Όσο αναφορά την κατάσταση του Φάκου Πελίστρι τα πράγματα μοιάζουν να είναι καλύτερα. Ο Ουρουγουανός εξτρέμ δείχνει ότι είναι πολύ καλύτερα και είναι πολύ πιθανό να παίξει και αυτός στο παιχνίδι με τους κίτρινους στο Κλεάνθης Βικελίδης.