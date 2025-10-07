Παναθηναϊκός: Ο Κόντης κάνει τη δουλειά του και η ομάδα τη δική της

Οnsports Τeam

Σε πέντε επίσημους αγώνες με τον Έλληνα τεχνικό στον πάγκο της, η ομάδα του «τριφυλλιού» μετράει 3 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα, με τον Χρήστο Κόντη να κερδίζει πόντους με την εικόνα που παρουσιάζουν οι «πράσινοι», τη στιγμή που η διοίκηση της ομάδας πρέπει να πάρει αποφάσεις.

Η διακοπή της Stoiximan Super League για τις υποχρεώσεις της Εθνικής μας ομάδας δείχνει να λειτουργεί ευεργετικά για τον Παναθηναϊκό. Το πρώτο κομμάτι της παρουσίας του Χρήστου Κόντη στο «τιμόνι» των «πράσινων» μόνο θετικό πρόσημο έχει, καθώς πέραν των αποτελεσμάτων, ο Έλληνας τεχνικός έχει καταφέρει να παρουσιάσει στο χορτάρι μια εικόνα κανονικής ομάδας, που έχει ξεκάθαρο στόχο στα παιχνίδια της, ενώ έχει καταφέρει από την πρώτη ημέρα της παρουσίας του στο Κορωπί να «κερδίσει» τους παίκτες του. Οι οποίοι όχι μόνο δεν έχουν κρύψει την εκτίμηση τους στο πρόσωπο του Κόντη και στη δουλειά του, αλλά τοποθετούνται επ’ αυτού δημοσίως σε κάθε ευκαιρία.

Ο Χρήστος Κόντης στην παρουσία του στο Κορωπί αυτό το διάστημα και σε σύνολο 5 αγώνων έχει καταφέρει να πάρει τρεις νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα. Σίγουρα τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι ακόμα καλύτερα, μιας και η ισοπαλία με τον Ολυμπιακό ήρθε στις καθυστερήσεις του αγώνα της Λεωφόρου, με το γκολ του Ελ Κααμπί, ενώ υπάρχει και η «αυτοκτονία» του ΟΑΚΑ με την Γκόου Αχέντ Ινγκλς. Αν οι «πράσινοι» ήταν λίγο πιο προσεκτικοί σε λεπτομέρειες, τώρα θα είχαν το απόλυτο, θα είχαν καλύψει ακόμα μεγαλύτερο έδαφος από το… χαμένο στο πρωτάθλημα, ενώ στο Europa League θα είχαν το απόλυτο.

Τα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού επί Κόντη

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1

Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-2

Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ινγκλς 1-2

Παναθηναϊκός – Ατρόμητος 1-0

Με τα «αν» όμως δε γράφεται ιστορία και παρά τα λάθη που στοίχησαν ο Παναθηναϊκός είναι σαφώς βελτιωμένος σε σχέση με τα όσα βλέπαμε επί Ρουί Βιτόρια. Και αυτό είναι κάτι που όπως φαίνεται θέλουν να εκμεταλλευτούν στον Παναθηναϊκό. Ο Κόντης κάνει και με το παραπάνω τη δουλειά του και όπως όλα δείχνουν, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι περιπτώσεις τύπου Ρεμπρόφ, που ήταν στο προσκήνιο, έχουν «παγώσει», ο Έλληνας τεχνικός θα συνεχίσει να είναι στον πάγκο της ομάδας και μετά τη διακοπή.

Την ίδια ώρα παρατηρείται έντονη κινητικότητα και στα διοικητικά της ομάδας, με τον Φράνκο Μπαλντίνι να έχει πιάσει δουλειά. Ο Ιταλός παράγοντας που θα βρίσκεται στο πλευρό του Γιάννη Αλαφούζου ενημερώνεται καθημερινώς για τα πάντα γύρω από την ομάδα και σύμφωνα με πληροφορίες έχει αρχίσει τον καταρτισμό του σχεδίου του για την αμέσως επόμενη ημέρα του «τριφυλλιού».

Έτσι στο Κορωπί φαίνεται ο Κόντης να κερδίζει χρόνο και να συνεχίσει τη δουλειά του και το πλάνο του, με τον Μπαλντίνι να μπορεί να δουλέψει με μεγαλύτερη άνεση και λιγότερη πίεση (συνδυασμός που προκύπτει από τα θετικά αποτελέσματα και την εικόνα της ομάδας), με τον Παναθηναϊκό όμως να καλείται να πάρει κρίσιμες (για μία ακόμα φορά) και ποδοσφαιρικά ορθές αποφάσεις.