Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Απέφυγε τα χειρότερα ο Ρενάτο Σάντσες - Η διάγνωση για τον τραυματισμό του
Onsports Team 06 Οκτωβρίου 2025, 21:11
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Απέφυγε τα χειρότερα ο Ρενάτο Σάντσες - Η διάγνωση για τον τραυματισμό του

Το διάστημα που θα μείνει εκτός προπονήσεων ο Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από τον αγώνα Παναθηναϊκός - Ατρόμητος.

Περίπου δέκα μέρες εκτός προπονήσεων θα μείνει ο Ρενάτο Σάντσες που τραυματίστηκε στο πρώτο ημίχρονο του Κυριακάτικου (5/10) αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο κι αντικαταστάθηκε στο 38ο λεπτό από τον Άνταμ Τσέριν, ο οποίος σημείωσε και το μοναδικό τέρμα του παιχνιδιού.

Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο διεθνής Πορτογάλος μέσος «έδειξε» πως γλίτωσε τα χειρότερα, καθώς υπέστη τράβηγμα κι όχι θλάση στον δικέφαλο μηριαίο μυ.

Ο Ρενάτο Σάντσες θα ξεκινήσει άμεσα θεραπείες, με στόχο να προλάβει οριακά το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Άρη (19/10), στην επανέναρξη του πρωταθλήματος.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE 2
Super League 2: Ο Ηρακλής επέβαλε πρόστιμο σε παίκτη του επειδή έκανε λάθος σε αγώνα!
24 λεπτά πριν Super League 2: Ο Ηρακλής επέβαλε πρόστιμο σε παίκτη του επειδή έκανε λάθος σε αγώνα!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Φραντς Μπεκενμπάουερ: Ποιοι κληρονομούν την τεράστια περιουσία των 160 εκατ. ευρώ
1 ώρα πριν Φραντς Μπεκενμπάουερ: Ποιοι κληρονομούν την τεράστια περιουσία των 160 εκατ. ευρώ
SUPER LEAGUE
Super League: Αφαίρεση τριών βαθμών στον ΟΦΗ!
2 ώρες πριν Super League: Αφαίρεση τριών βαθμών στον ΟΦΗ!
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Απέφυγε τα χειρότερα ο Ρενάτο Σάντσες - Η διάγνωση για τον τραυματισμό του
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Απέφυγε τα χειρότερα ο Ρενάτο Σάντσες - Η διάγνωση για τον τραυματισμό του
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved