Πέθανε στη Ζάκυνθο ο Ρέμι Μόουζες, πρώην άσος της Γιουνάιτεντ - Ήταν κόουτς σε ομάδα του νησιού

Θλίψη σκόρπισε στον χώρο του αγγλικού αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου η είδηση του θανάτου του Ρέμι Μόουζες, ενός από τους σημαντικούς παλαίμαχους ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Μόουζες έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (02/12) σε ηλικία 65 ετών, βυθίζοντας στο πένθος όσους γνώρισαν τον ίδιο και την πορεία του.

Ο Μόουζες αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το 1981 έως το 1989, πραγματοποιώντας 150 εμφανίσεις και σημειώνοντας 7 γκολ με τους «κόκκινους διαβόλους». Υπήρξε ένας δυναμικός μέσος, ιδιαίτερα αγαπητός στους φιλάθλους, και ξεχώριζε για τον χαρακτήρα και τη μαχητικότητά του. Παράλληλα, είχε φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Ελπίδων της Αγγλίας, εκπροσωπώντας τη χώρα του σε νεαρή ηλικία.

Τα τελευταία χρόνια ο Ρέμι Μόουζες είχε επιλέξει τη Ζάκυνθο ως μόνιμο τόπο διαμονής του. Μάλιστα, τη σεζόν 2020/21 είχε αναλάβει τον ρόλο του προπονητή στην ομάδα γυναικών της Δόξας Πηγαδακίων, συμβάλλοντας με τις γνώσεις και την εμπειρία του στην ανάπτυξη του τοπικού ποδοσφαίρου.

Μάλιστα, ο σύλλογος της Ζακύνθου εξέδωσε δελτίο Τύπου για την απώλειά του, ενημερώνοντας πως η κηδεία του θα τελεστή το Σάββατο (13/12) στην ενορία Αργασίου.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο σύλλογος μας, είχε την τιμή, για λίγο καιρό, να συνεργαστεί αθλητικά με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρέμι Μόουζες, όταν την αγωνιστική σεζόν 2020 /2021, υπήρξε προπονητής της γυναικείας μας ομάδας.

Στους φανατικούς φίλους του ποδοσφαίρου και όχι μόνο στους φίλους των «Μπέμπηδων» του αγγλικού ποδοσφαίρου, θα μείνει πάντα στο μυαλό μας, ως εκείνος ο ποδοσφαιριστής στα μέσα της δεκαετίας του ’80, που έγραφε ατελείωτα χιλιόμετρα στη μεσαία γραμμή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μεγάλη του ποδοσφαιρική στιγμή η πρόκριση το 1984, επί της Μπαρτσελόνα, όταν ο ίδιος προσωπικά περιόρισε τον Μαραντόνα στους δύο αυτούς αγώνες.

Ο Ρέμι, εδώ και αρκετά χρόνια ήταν πλέον μόνιμος κάτοικος Ζακύνθου.

Με τον σύλλογο μας και με τους ανθρώπους του, είχε πάντα επικοινωνία και ένα αμφίδρομο αθλητικό σεβασμό.

Αυτά τα συναισθήματα οδήγησαν χθες Τρίτη πρωί, την σύζυγό του, να επικοινωνήσει άμεσα μαζί μας, και να μας ενημερώσει ότι ο Ρέμι, δεν είναι πλέον ανάμεσα μας, και να ζητήσει κάποιες μικρές βοήθειες.

Ο σύλλογος μας, εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.

Η εξόδιος ακολουθία θα λάβει χώρα το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00 το μεσημέρι, στην ενορία Αργασίου».