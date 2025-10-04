Ομάδες

Παναθηναϊκός: Μετά τη διακοπή Ντέσερς και Πελίστρι - Εκτός με Ατρόμητο και οι δύο
Onsports Team 04 Οκτωβρίου 2025, 20:31
SUPER LEAGUE

Ο Νιγηριανός στράικερ και ο Ουρουγουανός εξτρέμ, δεν είναι διαθέσιμοι για το εντός έδρας ματς με τον Ατρόμητο.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στην άδεια (λόγω τιμωρίας) Λεωφόρο τον Ατρόμητο. Σε κρίσιμο ματς για τους «πράσινους» στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής στη Super League. Μια ακόμη αναμέτρηση στην οποία δε θα είναι διαθέσιμοι Σίριλ Ντέσερς και Φακούντο Πελίστρι.

Ο Νιγηριανός έκανε θεραπεία στην τελευταία προπόνηση πριν το ματς, ενώ ο Ουρουγουανός ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Αμφότεροι αναμένεται να είναι έτοιμοι μετά τη διακοπή.

Η αποστολή που επέλεξε ο Χρήστος Κόντης για το ματς με τους Περιστεριώτες:

Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Μπόκος.

g2bnix0woaam1-o.jpg

 



