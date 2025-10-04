Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Χωρίς Ρέτσο, Ροντινέι, Στρεφέτσα στην Τούμπα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
Onsports Team 04 Οκτωβρίου 2025, 18:41
SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Χωρίς Ρέτσο, Ροντινέι, Στρεφέτσα στην Τούμπα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον «δικέφαλο» στη Θεσσαλονίκη – Οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Έτοιμος για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, είναι ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το μεγάλο ματς της 6ης αγωνιστικής στην Super League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει προβλήματα να αντιμετωπίσει. Στη διάθεσή του δεν είναι οι τραυματίες Ρέτσος, Ροντινέι, Στρεφέτσα, καθώς και ο Γιάρεμτσουκ.

Η αποστολή του Ολυμπιακού:

Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάντσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

g2boimwxyaafdly.jpg

 



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Κολοσσός Ρόδου – ΑΕΚ: Κουτουλιά του Σίλβα στον Γκαλβανίνι, αποβλήθηκε ο παίκτης της Ένωσης
Τώρα Κολοσσός Ρόδου – ΑΕΚ: Κουτουλιά του Σίλβα στον Γκαλβανίνι, αποβλήθηκε ο παίκτης της Ένωσης
SUPER LEAGUE
Super League: Αγριεμένος ΟΦΗ τριάρα στον Άρη, πρώτη νίκη για τον Πανσερραϊκό
12 λεπτά πριν Super League: Αγριεμένος ΟΦΗ τριάρα στον Άρη, πρώτη νίκη για τον Πανσερραϊκό
AUTO MOTO
Formula 1: Pole Position για τον Τζορτζ Ράσελ στη Σιγκαπούρη
50 λεπτά πριν Formula 1: Pole Position για τον Τζορτζ Ράσελ στη Σιγκαπούρη
BASKET LEAGUE
Greek Basketball League: «Διπλό» της ΑΕΚ στη Ρόδο, η Καρδίτσα «λύγισε» τον Άρη
2 ώρες πριν Greek Basketball League: «Διπλό» της ΑΕΚ στη Ρόδο, η Καρδίτσα «λύγισε» τον Άρη
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved