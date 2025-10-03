Παναθηναϊκός: Δεν προπονήθηκε ο Ντέσερς, δύσκολα με Ατρόμητο

Οnsports Τeam

Μετά το "χαστούκι" από τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς, στον Παναθηναϊκό γυρίζουν σελίδα και επικεντρώνονται στον Ατρόμητο με τον Σίρι Ντέσερς να μένει και πάλι εκτός προπόνησης.

Ό,τι έχτιζε το τελευταίο διάστημα ο Παναθηναϊκός το... γκρέμισε σε ελάχιστα λεπτά με την ήττα πισωγύρισμα που γνώρισε την Πέμπτη (2/10) από τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι "πράσινοι" έχασαν ουσιαστικά την ευκαιρία να κεφαλαιοποιήσουν το διπλό στη Βέρνη και έκαναν τη ζωή τους δύσκολη, ζωρίς ουσιαστικό ρόλο.

Πλέον η ψυχολογία στο Κορωπί δεν έχει πάρει και πάλι την... κατιούσα, με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να ξεκινούν την προετοιμασία τους για τον πολύ δύσκολο και κρίσιμο αγώνα με τον Ατρόμητο, πριν τη διακοπή για τους αγώνες της Εθνικής.

Ο Σιρίλ Ντέσερς δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα των πράσινων και ως εκ τούτου η συμμετοχή του στον αγώνα με τους Περιστεριώτες κρίνται πολύ δύσκολη. Αντίθετα, κανονικά προπονήθηκε ο Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος χθες αισθάνθηκε ενοχλήσεις και προτιμήθηκε να μείνει εκτός.