AEK: Αποθέωση για τον «400άρη» Μάνταλο – Ο Ηλιόπουλος του έδωσε συλλεκτική φανέλα
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 28 Σεπτεμβρίου 2025, 20:05
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

AEK: Αποθέωση για τον «400άρη» Μάνταλο – Ο Ηλιόπουλος του έδωσε συλλεκτική φανέλα

Ο Πέτρος Μάνταλος συμπλήρωσε 400 συμμετοχές με την ΑΕΚ και γνώρισε την αποθέωση στην «OPAP Arena», με τον Μάριο Ηλιόπουλο να του δίνει συλλεκτική φανέλα.

Ξεχωριστής σημασίας ήταν για τον Έλληνα μέσο η αναμέτρηση με τον Βόλο, για την 5η αγωνιστική της Super League.

Ο Μάνταλος, ο οποίος ξεκίνησε βασικός, συμπλήρωσε 400 συμμετοχές με τη φανέλα της ΑΕΚ, με την οποία διανύει τη 12η σερί χρονιά του, μετρώντας 68 γκολ και 108 ασίστ. Παράλληλα, βρίσκεται στην τέταρτη θέση των παικτών της «Ένωσης», με τις περισσότερες εμφανίσεις, πίσω από Μανωλά (541), Παπαϊωάννου (525) και Σαβέφσκι (465).

Μετά λήξη του αγώνα, ο Μάριος Ηλιόπουλος πλησίασε τον 34χρονο διεθνή και του έδωσε ένα ξεχωριστό δώρο, μια συλλεκτική φανέλα, η οποία στο πίσω μέρος δεν έγραφε το νούμερό του (βλ. 20), αλλά τον αριθμό 400.

Ο κόσμος αποθέωσε τον αρχηγό της «Ένωσης», ενώ στα μάτριξ της «OPAP Arena» έπαιξε ένα βίντεο προς τιμήν του.

ΑΕΚ - Βόλος | H αποθέωση Μάνταλου και η φανέλα με το νούμερο 400 απο τον Ηλιόπουλο!

Το... 400άρι του Αρχηγού! | AEK F.C.



