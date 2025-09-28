Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ – Βόλος: Για πρώτη φορά με κιτρινόμαυρο χορηγό στη φανέλα | Με Γιόβιτς, Πιερό στην ενδεκάδα
AEK FC
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 28 Σεπτεμβρίου 2025, 16:24
SUPER LEAGUE

ΑΕΚ – Βόλος: Για πρώτη φορά με κιτρινόμαυρο χορηγό στη φανέλα | Με Γιόβιτς, Πιερό στην ενδεκάδα

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Βόλο και για πρώτη φορά θα αγωνιστεί με την εμφάνιση που έχει κιτρινόμαυρο χορηγό στη φανέλα της – Με Γιόβιτς, Πιερό η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ προχώρησε σε μια σημαντική αλλαγή στη φανέλα της, η οποία αποτελούσε και επιθυμία της συντριπτικής πλειοψηφίας του κόσμου της.

Ο βασικός χορηγός «Πάμε Στοίχημα» πήρε τα χρώματα της ομάδας και στον αγώνα με τον Βόλο θα είναι η πρώτη φορά που θα υπάρχει αυτή η αλλαγή.

Όσον αφορά στην ενδεκάδα, ο Νίκολιτς επέλεξε ένα «καθαρό» 4-4-2, με τους Γιόβιτς και Πιερό να παίζουν στην κορυφή της επίθεσης.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μάνταλος, Πινέδα, Ελίασον, Κοϊτά, Πιερό, Γιόβιτς.
Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Κόμπα, Μαρτίνεθ, Τζόκα, Χουάνπι, Λάμπρου, Χάμουλιτς.

Διαιτητής: Φωτιάς
Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης
Τέταρτος: Γιουματζίδης
VAR: Βεργέτης, AVAR: Ευαγγέλου

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE 2
Super League 2: «Σίφουνας» η Νίκη Βόλου στην Καρδίτσα
35 λεπτά πριν Super League 2: «Σίφουνας» η Νίκη Βόλου στην Καρδίτσα
SUPER LEAGUE
LIVE AEK – Βόλος: Η αναμέτρηση της «OPAP Arena»
1 ώρα πριν LIVE AEK – Βόλος: Η αναμέτρηση της «OPAP Arena»
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – Βόλος: Για πρώτη φορά με κιτρινόμαυρο χορηγό στη φανέλα | Με Γιόβιτς, Πιερό στην ενδεκάδα
2 ώρες πριν ΑΕΚ – Βόλος: Για πρώτη φορά με κιτρινόμαυρο χορηγό στη φανέλα | Με Γιόβιτς, Πιερό στην ενδεκάδα
ΣΠΟΡ
Στέφανος Ντούσκος: Συγκινημένη η σύντροφός του Εύα Αναστασιάδου - «Του αξίζουν 50 χρυσά παγκόσμια»
2 ώρες πριν Στέφανος Ντούσκος: Συγκινημένη η σύντροφός του Εύα Αναστασιάδου - «Του αξίζουν 50 χρυσά παγκόσμια»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved