Παναθηναϊκός: Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης οπαδών στο Αγρίνιο
Onsports Team 27 Σεπτεμβρίου 2025, 12:49
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης οπαδών στο Αγρίνιο

Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης οπαδών του Παναθηναϊκού ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές, ενόψει του αυριανού (28/9, 21:00) ματς με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Το βράδυ της Κυριακής (28/9, 21:00), ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Παναιτωλικό, σε ένα κρίσιμο εκτός έδρας παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της Super League.

Μετά το σπουδαίο διπλό στη Βέρνη επί της Γιούνγκ Μπόις με 4-1 στην πρεμιέρα του Εuropa League, το «τριφύλλι» θέλει να πάρει και την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, καθώς έχει μαζέψει μόλις 2 πόντους σε 3 αναμετρήσεις.

Ωστόσο, η προσπάθεια στο Αγρίνιο θα γίνει χωρίς την παρουσία των οργανωμένων φίλων των «πρασίνων».

Η σχετική σύσκεψη ασφαλείας αποφάσισε την απαγόρευση μετακίνησης (μαζικά), κάτι που γνωστοποιήθηκε με επίσημη ανακοίνωση.

Αναλυτικά:

«H Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, ενημερώνει τους πολίτες ότι, κατά την διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 1, αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων: ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 28-9-2025 και ώρα 21:00, στο γήπεδο του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ, για το γήπεδο του Παναιτωλικού, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Η απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ πραγματοποιείται έπειτα από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».



