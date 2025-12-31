Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

NBA: Οι Ουόριορς έκαναν ρεβεγιόν με νίκη στην έδρα των Χόρνετς
Onsports Team 31 Δεκεμβρίου 2025, 23:06
NBA / Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς / Σάρλοτ Χόρνετς

NBA: Οι Ουόριορς έκαναν ρεβεγιόν με νίκη στην έδρα των Χόρνετς

Η παρέα του Κάρι επικράτησε 132-125 στη Σάρλοτ, λίγο πριν το τέλος του 2025 – Με 26 πόντους ο αστέρας του Γκόλντεν Στέιτ ήταν ο κορυφαίος.

Με νίκη αποχαιρέτησε το 2025 το Γκόλντεν Στέιτ. Οι Ουόριορς έκαναν ρεβεγιόν στο παρκέ, παίζοντας στην έδρα των Σάρλοτ Χόρνετς. Επικράτησαν 132-125, φτάνοντας τις 18 νίκες στη σεζόν. 
 
Η ομάδα του Σαν Φρανσίσκο ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς. Οι Χόρνετς προσπάθησαν να αντιδράσουν κυρίως στο τρίτο δωδεκάλεπτο, αλλά ο Στεφ Κάρι κράτησε και έτσι οι «Πολεμιστές» έφυγαν νικητές. 
 
Το ρεκόρ τους ανέβηκε στο 18-16, ενώ οι Χόρνετς υποχώρησαν στο 11-22. Ο Κάρι είχε 26 πόντους και ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Μπάτλερ να ακολουθεί έχοντας 19. Μίλερ με 33 και Κνουέπελ με 20 ήταν οι καλύτεροι των ηττημένων. 
 
Τα δωδεκάλεπτα: 29-30, 69-64, 98-100, 125-132
 


Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Οι εντυπωσιακές ευχές του Παναθηναϊκού AKTOR και των «αστεριών» του
6 λεπτά πριν Οι εντυπωσιακές ευχές του Παναθηναϊκού AKTOR και των «αστεριών» του
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Τα ζευγάρια της φάσης των «16» και ο δρόμος προς τον τελικό
49 λεπτά πριν Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Τα ζευγάρια της φάσης των «16» και ο δρόμος προς τον τελικό
BASKET LEAGUE
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Άντριου Γκάουντλοκ
50 λεπτά πριν Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Άντριου Γκάουντλοκ
NBA
NBA: Οι Ουόριορς έκαναν ρεβεγιόν με νίκη στην έδρα των Χόρνετς
1 ώρα πριν NBA: Οι Ουόριορς έκαναν ρεβεγιόν με νίκη στην έδρα των Χόρνετς
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved