NBA: Οι Ουόριορς έκαναν ρεβεγιόν με νίκη στην έδρα των Χόρνετς

Onsports Team

Η παρέα του Κάρι επικράτησε 132-125 στη Σάρλοτ, λίγο πριν το τέλος του 2025 – Με 26 πόντους ο αστέρας του Γκόλντεν Στέιτ ήταν ο κορυφαίος.

Με νίκη αποχαιρέτησε το 2025 το Γκόλντεν Στέιτ. Οι Ουόριορς έκαναν ρεβεγιόν στο παρκέ, παίζοντας στην έδρα των Σάρλοτ Χόρνετς. Επικράτησαν 132-125, φτάνοντας τις 18 νίκες στη σεζόν.

Η ομάδα του Σαν Φρανσίσκο ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς. Οι Χόρνετς προσπάθησαν να αντιδράσουν κυρίως στο τρίτο δωδεκάλεπτο, αλλά ο Στεφ Κάρι κράτησε και έτσι οι «Πολεμιστές» έφυγαν νικητές.

Το ρεκόρ τους ανέβηκε στο 18-16, ενώ οι Χόρνετς υποχώρησαν στο 11-22. Ο Κάρι είχε 26 πόντους και ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Μπάτλερ να ακολουθεί έχοντας 19. Μίλερ με 33 και Κνουέπελ με 20 ήταν οι καλύτεροι των ηττημένων.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-30, 69-64, 98-100, 125-132