Ρομπέρτο Κάρλος από το νοσοκομείο: «Προληπτική επέμβαση, δεν έπαθα έμφραγμα»
Onsports Team 31 Δεκεμβρίου 2025, 22:36
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Βραζιλιάνος παλαίμαχος σούπερ σταρ, θέλησε να ξεκαθαρίσει το θέμα της υγείας του, μετά την ανησυχία που προκλήθηκε αναφορικά με την κατάσταση της καρδιάς του.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστό πως ο Ρομπέρτο Κάρλος έχει υποβληθεί σε επέμβαση στην καρδιά, ξέσπασαν αρκετές φήμες γύρω απ’ το πρόβλημα που οδήγησε σε αυτή. Οι περισσότεροι έκαναν λόγο για έμφραγμα, κάτι που διέψευσε ο ίδιος ο παλαίμαχος άσος.

Ο Βραζιλιάνος με ανάρτησή του από το νοσοκομείο, ξεκαθαρίζει πως είναι καλά και πως δεν υπέστη έμφραγμα, αλλά υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη επέμβαση.

Αναλυτικά:

«Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάποιες πρόσφατες πληροφορίες που κυκλοφορούν.

Υποβλήθηκα σε προληπτική ιατρική επέμβαση, προγραμματισμένη εκ των προτέρων με την ιατρική μου ομάδα. Η επέμβαση ήταν επιτυχής και είμαι καλά. Δεν έπαθα καρδιακή προσβολή.

Ανάρρωσα καλά και ανυπομονώ να επιστρέψω σε πλήρη φυσική κατάσταση και να ξαναρχίσω σύντομα τις επαγγελματικές και προσωπικές μου υποχρεώσεις.

Ευχαριστώ ειλικρινά όλους για τα μηνύματα υποστήριξης, φροντίδας και ανησυχίας. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω όλους ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Ευχαριστώ θερμά όλη την ιατρική ομάδα που με φρόντισε».

 


