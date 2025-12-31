Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Τα ζευγάρια της φάσης των «16» και ο δρόμος προς τον τελικό
Ολοκληρώθηκε η φάση των ομίλων στη διοργάνωση και προέκυψαν τα ζευγάρια των νοκ άουτ αγώνων – Αναλυτικά οι αναμετρήσεις.
Το τέλος των αναμετρήσεων για τους ομίλους του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, «σφράγισε» την είσοδο του Σουδάν στους «16» της διοργάνωσης. Παράλληλα, προέκυψαν και τα 8 ζευγάρια των νοκ άουτ, αλλά και ο δρόμος μέχρι τον τελικό.
Το Νότια Αφρική – Καμερούν μοιάζει το πιο αμφίρροπο ζευγάρι στη διοργάνωση που διεξάγεται στο Μαρόκο.
Αναλυτικά τα ζευγάρια και οι διασταυρώσεις:
Φάση των «16»
03/01/2026
1.Σενεγάλη – Σουδάν 18:00
2.Μάλι – Τυνησία 21:00
04/01/2026
3.Μαρόκο – Τανζανία 18:00
4.Νότια Αφρική – Καμερούν 21:00
05/01/2026
5.Αίγυπτος – Μπενίν 18:00
6.Νιγηρία – Μοζαμβίκη 21:00
06/01/2026
7.Αλγερία – ΛΔ Κονγκό 18:00
8.Ακτή Ελεφαντοστού – Μπουρκίνα Φάσο 21:00
Προημιτελικοί
09/01/2026
Α.Νικητής 2 – Νικητής 1 18:00
Β.Νικητής 4 – Νικητής 3 21:00
10/01/2026
Γ.Νικητής 7 – Νικητής 6 18:00
Δ.Νικητής 5 – Νικητής 8 21:00
Ημιτελικοί
14/01/2026
α.Νικητής Α - Νικητής Δ 18:00
β.Νικητής Β - Νικητής Γ 21:00
Μικρός Τελικός
17/01/2026 18:00
Τελικός
18/01/2026 21:00