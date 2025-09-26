Ομάδες

ΔΕΑΒ: Πρόστιμο στον ΠΑΟΚ για το ματς με τον Λεβαδειακό
Onsports Team 26 Σεπτεμβρίου 2025, 07:44
SUPER LEAGUE

ΔΕΑΒ: Πρόστιμο στον ΠΑΟΚ για το ματς με τον Λεβαδειακό

Με 10.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο «δικέφαλος» για φθορές που προκάλεσαν οι οπαδοί του στο ματς Κυπέλλου με τον Λεβαδειακό.

Πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ επέβαλε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, λόγω φθορών που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας στο Δημοτικό Στάδιο Λειβαδιάς, μετά τη λήξη του αγώνα κυπέλλου με τον Λεβαδειακό (17/9). Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τις αναφορές της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, φίλαθλοι της ομάδας της Θεσσαλονίκης που φιλοξενούνταν στη Θύρα 4 του γηπέδου, προέβησαν σε σπάσιμο 20 πλαστικών καθισμάτων, προκαλώντας με την πράξη αυτή την τιμωρία της ΠΑΕ.

Για τον ίδιο αγώνα, η ΔΕΑΒ αποφάσισε την απαλλαγή ενός -ανήλικου- φυσικού προσώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ, που κατηγορείτο για τη φθορά ενός καθίσματος.

 



