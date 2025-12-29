Παρτιζάν: Στην αποστολή για τον αγώνα με την Βαλένθια ο Τζόουνς (vid)

Οnsports Τeam

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς μπορεί να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για Ολυμπιακό και Ντουμπάι, προς το παρόν όμως προετοιμάζεται κανονικά για την αναμέτρηση της Παρτιζάν με την Βαλένθια. Νέο επεισόδιο με οπαδούς.

Όπως όλα δείχνουν ο Τζϊρίκ Τζόουνς πολύ δύσκολα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Παρτιζάν, με τον Ολυμπιακό και την Ντουμπάι να δίνουν "μάχη" για την απόκτησή του.

Παρ' όλα αυτά ο έμπειρος παίκτης βρίσκεται κανονικά στην αποστολή της ομάδας για τον αγώνα με την Βαλένθια, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Κάτι τέτοιο ισχύει και για την περίπτωση του Τζαμπάρι Πάρκερ ο οποίος και αυτός είναι στην πόρτα εξόδου της Παρτιζάν.

Όπως γράφεται χαρακτηριστικά ο Πενιαρόγια δεν ήθελε να μειώσει την ροτέισον αφήνοντας δύο παίκτες εκτός ακριβώς πριν από τον αγώνα και αυτό που μένει να δούμε είναι το εάν Τζαμπάρι Πάρκερ και Ταϊρίκ Τζόουνς θα χρησιμοποιηθούν στο αυριανό παιχνίδι.

Νέο επεισόδιο με οπαδούς της Παρτιζάν

Δεν λέει να ηρεμήσει με τίποτα η κατάσταση στην Παρτιζάν, με οπαδό της σερβικής ομάδας να κάνει φραστική επίθεση στους Ταϊρίκ Τζόουνς, Τζαμπάρι Πάρκερ και Στέρλινγκ Μπράουν μετά το ματς με την Σπλιτ για την Αδριατική Λίγκα.

Αυτή μάλιστα είναι η δεύτερη φορά, αφού στο παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ οι οπαδοί της Παρτιζάν αποδοκίμασαν έντονα τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος στη συνέχεια ζήτησε τα ρέστα και παραλίγο να πιαστούν στα χέρια.