Πανιώνιος: Τέλος και επίσημα ο Ηλίας Ζούρος

Ο Έλληνας τεχνικός δήλωσε την παραίτησή του μετά το ματς με τον Ηρακλή με την διοίκηση να την κάνει αποδεκτή και να ανακοινώνει και επίσημα το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε κι επίσημα το διαζύγιο με τον Ηλία Ζούρο, με τις πληροφορίες να θέλουν τον Νέναντ Μάρκοβιτς να είναι ο τεχνικός που θα καλύψει το κενό του Έλληνα προπονητή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανιωνίου:

Μετά το τέλος του αγώνα με τον Ηρακλή (27.12.2025) ο κ.Ηλίας Ζούρος υπέβαλλε την παραίτησή του από τη θέση του head coach.

Η ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel αποδέχεται την παραίτηση του κ.Ζούρου, τον ευχαριστεί για την παρουσία του στην ομάδα και του εύχεται ό,τι καλύτερο στο μέλλον.

Χρέη πρώτου προπονητή στην αναμέτρηση με την Bourges για το Eurocup την Τρίτη (30.12) θα έχει ο Νίκος Καραγιάννης, αρχιπροπονητής της Μπασκετικής Σχολής Πανιωνίου, η οποία στηρίζει απόλυτα την ΚΑΕ κι έχει άριστη συνεργασία μαζί της.