Η στιγμή της έντασης Αντετοκούνμπο - Βούτσεβιτς

Οnsports Τeam

Δημοσίευμα στο «Χ» αποκάλυψε τον διάλογο έντασης ανάμεσα στον Έλληνα παίκτη και τον παίκτη των Μπουλς.

Στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, μετά τον τραυματισμό του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «οδήγησε» τους Μπακς στην νίκη επί των Μπουλς στο Σικάγο και παράλληλα έγινε ο αρνητικός πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αφού στην τελευταία επίθεση με το ματς να έχει κριθεί εκδήλωσε επίθεση, καρφώνοντας εντυπωσιακά στο καλάθι των «Ταύρων».

Αυτό αρχικά έφερε την αντίδραση του Νίκολα Βούτσεβιτς ο οποίος είχε έναν μίνι διάλογο με τον παίκτη των Μπακς και στη συνέχεια έγινε… χαμός στο παρκέ με τους παίκτες των δύο ομάδων και τον Αντετοκούνμπο να απομακρύνεται.

Ένα δημοσίευμα στο «Χ» αποκάλυψε τον διάλογο έντασης ανάμεσα στον Έλληνα διεθνή και στον Βούτσεβιτς.

Αναλυτικά, ο διάλογος:

Γιάννης: «Επέστρεψα»

Βούτσεβιτς: «Μην το κάνεις αυτό»

Γιάννης: «Δε με ενδιαφέρει».