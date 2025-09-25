Ομάδες

AEK: Ο Φωτιάς που εξόργισε τους «κιτρινόμαυρους» στη Λάρισα ορίστηκε για τον αγώνα με τον Βόλο!
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 25 Σεπτεμβρίου 2025, 11:33
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

AEK: Ο Φωτιάς που εξόργισε τους «κιτρινόμαυρους» στη Λάρισα ορίστηκε για τον αγώνα με τον Βόλο!

Μια εβδομάδα μετά τα έντονα παράπονα των ανθρώπων της ΑΕΚ στη Λάρισα, για τον VARίστα Φωτιά, ο Στεφάν Λανουά όρισε τον Έλληνα διαιτητή στον αγώνα με τον Βόλο, για την 5η αγωνιστική της Super League.

Η «Ένωση» είχε την πρώτη απώλεια της την περασμένη αγωνιστική, καθώς ήρθε ισόπαλη 1-1 με την ΑΕΛ στη Λάρισα.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν πολλά παράπονα για τη διαχείριση που έκανε ο VARίστας, Βασίλης Φωτιάς. Ο έμπειρος Έλληνας ρέφερι δεν φώναξε τον Μόσχου για το μαρκάρισμά του Παντελάκη στον Γιόβιτς, ενώ αποφάνθηκε κατηγορηματικά ότι υπήρξε χέρι του Πινέδα στο γκολ του Μαρίν, χωρίς τη συμμετοχή του διαιτητή και δίχως να υπάρχει καθαρό πλάνο.

Ο Στεφάν Λανουά, αφού στην ανάλυση των φάσεων δεν ασχολήθηκε με την πρώτη περίπτωση και τον δικαίωσε όσον αφορά στην ακύρωση του γκολ, αποφάσισε να τον «επιβραβεύσει» ορίζοντας τον στον αγώνα ΑΕΚ – Βόλος, το απόγευμα της Κυριακής (28/09) στην «OPAP Arena». Μία τουλάχιστον… αχρείαστη απόφαση, η οποία μόνο αρνητικά μπορεί να λειτουργήσει, βάζοντας... φωτιά στο πρωτάθλημα.

ΑΕΛ - ΑΕΚ | Ακύρωση του γκολ του Μαρίν με VAR!


