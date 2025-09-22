Super League: Η ανάλυση Λανουά για τη φάση του Καμπελά στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

Οnsports Τeam

Στην ανάλυση των επίμαχων φάσεων της 4ης αγωνιστικής της Super League προχώρησε ο Στεφάν Λανουά, ο οποίος σχολίασε την ανατροπή του Καμπελά από τον Τετέ στο ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός.

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ανάλυσης των φάσεων της προηγούμενης αγωνιστικής στάθηκε στην περίπτωση με πρωταγωνιστές τους Καμπελά και Τετέ στο ντέρμπι της Λεωφόρου, όπου ο Γάλλος του Ολυμπιακού βρέθηκε στο έδαφος από μαρκάρισμα του Βραζιλιάνου του Παναθηναϊκού, αλλά ο διαιτητής έδειξε την κίτρινη κάρτα στον πρώτο για «βουτιά».

Σύμφωνα με την ανάλυση του Στεφάν Λανουά, στη συγκεκριμένη φάση θα έπρεπε να υπάρχει παρέμβαση του VAR μια και ο Τετέ ανέτρεψε τον Καμπελά, κάτι που σημαίνει πως έπρεπε να καταλογίσει πέναλτι.

Συγκεκριμένα, ο Γάλος αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ σχολίασε για:

Τη φάση Καμπελά - Τετέ: «Σε αυτή την περίπτωση ο διαιτητής καταλόγισε έμμεσο φάουλ και έδειξε κίτρινη κάρτα. Σίγουρα δεν πρόκειται για θέατρο γιατί ο επιτιθέμενος προσπαθεί να περάσει ανάμεσα από δύο παίκτες χωρίς να επιδιώκει την επαφή για να ξεγελάσει τον διαιτητή. Επειδή είναι δύσκολη φάση περιμένουμε παρέμβαση του VAR δεδομένου ότι ο παίκτης του Παναθηναϊκού με το νο10 κάνει φάουλ αρχικά με το αριστερό πόδι και μετά με το δεξί το οποίο δεν είναι στο έδαφος. Η επιτροπή περιμένει παρέμβαση του VAR και τον καταλογισμό πέναλτι».

Το πρώτο ακυρωθέν γκολ της ΑΕΚ: «Είναι παράβαση αν ένας παίκτης σκοράρει στο αντίπαλο τέρμα με το χέρι είτε απευθείας είτε στη συνέχεια της φάσης ακόμα και ακούσια. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να δει ο διαιτητής τη φάση, γιατί είναι μια αντικειμενική απόφαση (με βάση τα γεγονότα)».

Το ακυρωθέν γκολ της Κηφισιάς: «Σε σύγκριση με το προηγούμενο περιστατικό, δεν είναι ο ίδιος παίκτης που σκοράρει μετά από ακούσιο άγγιγμα της μπάλας με το χέρι από συμπαίκτη του. Αυτό το χέρι δεν τιμωρείται και έπρεπε να μετρήσει, σύμφωνα με τη σωστή εφαρμογή των Κανόνων του Παιχνιδιού».

Το πέναλτι που κέρδισε ο Άρης: «Σε αυτή την περίπτωση κατά τη διάρκεια της σέντρας, ο Παντελίδης κρατάει τον αντίπαλό του. Δεν επιχειρεί να παίξει την μπάλα παρά μόνο να εμποδίσει τον αντίπαλο. Περιμένουμε πέναλτι και παρέμβαση του VAR αν ο διαιτητής χάσει τη φάση».

Την κόκκινη στον Χριστογεώργο: «Σε αυτή την περίπτωση ο τερματοφύλακας εκτός της περιοχής ακούμπησε την μπάλα με το χέρι του για να εμποδίσει προφανή ευκαιρία για γκολ του επιτιθέμενου. Περιμένουμε, όπως κι έγινε, ο διαιτητής να δείξει κόκκινη κάρτα για άρνηση προφανούς ευκαιρίας για γκολ».

Το ακυρωθέν γκολ του Παναιτωλικού: «Στο ξεκίνημα της επίθεσης ο παίκτης του Παναιτωλικού κάνει φάουλ, πατώντας τον αντίπαλό του και στη συνέχεια η ομάδα του σκοράρει. Με την παρέμβαση του VAR ο διαιτητής ακύρωσε το τέρμα για καθαρό φάουλ στην αρχή της επίθεσης».