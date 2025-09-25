Ομάδες

SuperLeague: Οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής, ο Τσακαλίδης στο Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός
Οnsports Τeam 25 Σεπτεμβρίου 2025, 10:52
SUPER LEAGUE

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής. 

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης (25/9) τους ορισμούς των διαιτητών για τα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League,  με τον διαιτητή Τσακαλίδη να διευθύνει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο. 

Αναλυτικά οι διαιτητές:

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 18:00

  • Διαιτητής: Κατσικογιάννης
  • Βοηθοί: Κολλιάκος, Κόλλιας
  • 4ος: Μόσχου
  • VAR: Ζαμπαλάς, Βεργέτης

Άρης – Πανσερραϊκός 20:30

  • Διαιτητής: Ευαγγέλου
  • Βοηθοί: Πετρόπουλος, Απτόσογλου
  • 4ος: Αντωνίου
  • VAR: Παπαπέτρου, Γιαννούκας

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΕΚ – Βόλος 17:00

  • Διαιτητής: Φωτιάς
  • Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης
  • 4ος: Γιουματζίδης
  • VAR: Βεργέτης, Ευαγγέλου

ΟΦΗ – Κηφισιά 19:00

  • Διαιτητής: Παπαδόπουλος
  • Βοηθοί: Βαλιώτης, Κλεπετσάνης
  • 4ος: Ντάουλας
  • VAR: Σιδηρόπουλος, Κατοίκος

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – ΠΑΟΚ 20:30

  • Διαιτητής: Τσιμεντερίδης
  • Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Μπαλιάκας
  • 4ος: Τομάρας
  • VAR: Παπαπέτρου, Μόσχου

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 21:00

  • Διαιτητής: Τσακαλίδης
  • Βοηθοί: Νικολακάκης, Στεφανής
  • 4ος: Κουκούλας
  • VAR: Ζαμπαλάς, Μυλοπούλου

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος – ΑΕΛ 18:00

  • Διαιτητής: Ματσούκας
  • Βοηθοί: Οικονόμου, Μωϋσιάδης
  • 4ος: Γεωργόπουλος
  • VAR:  Φωτιάς, Ανδρικόπουλος


