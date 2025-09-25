SuperLeague: Οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής, ο Τσακαλίδης στο Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός

Οnsports Τeam

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής.

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης (25/9) τους ορισμούς των διαιτητών για τα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον διαιτητή Τσακαλίδη να διευθύνει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο.

Αναλυτικά οι διαιτητές:

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 18:00

Διαιτητής: Κατσικογιάννης

Βοηθοί: Κολλιάκος, Κόλλιας

4ος: Μόσχου

VAR: Ζαμπαλάς, Βεργέτης

Άρης – Πανσερραϊκός 20:30

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Απτόσογλου

4ος: Αντωνίου

VAR: Παπαπέτρου, Γιαννούκας

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΕΚ – Βόλος 17:00

Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης

4ος: Γιουματζίδης

VAR: Βεργέτης, Ευαγγέλου

ΟΦΗ – Κηφισιά 19:00

Διαιτητής: Παπαδόπουλος

Βοηθοί: Βαλιώτης, Κλεπετσάνης

4ος: Ντάουλας

VAR: Σιδηρόπουλος, Κατοίκος

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – ΠΑΟΚ 20:30

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Μπαλιάκας

4ος: Τομάρας

VAR: Παπαπέτρου, Μόσχου

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 21:00

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Νικολακάκης, Στεφανής

4ος: Κουκούλας

VAR: Ζαμπαλάς, Μυλοπούλου

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος – ΑΕΛ 18:00