SuperLeague: Οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής, ο Τσακαλίδης στο Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής.
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης (25/9) τους ορισμούς των διαιτητών για τα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον διαιτητή Τσακαλίδη να διευθύνει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο.
Αναλυτικά οι διαιτητές:
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 18:00
- Διαιτητής: Κατσικογιάννης
- Βοηθοί: Κολλιάκος, Κόλλιας
- 4ος: Μόσχου
- VAR: Ζαμπαλάς, Βεργέτης
Άρης – Πανσερραϊκός 20:30
- Διαιτητής: Ευαγγέλου
- Βοηθοί: Πετρόπουλος, Απτόσογλου
- 4ος: Αντωνίου
- VAR: Παπαπέτρου, Γιαννούκας
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
ΑΕΚ – Βόλος 17:00
- Διαιτητής: Φωτιάς
- Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης
- 4ος: Γιουματζίδης
- VAR: Βεργέτης, Ευαγγέλου
ΟΦΗ – Κηφισιά 19:00
- Διαιτητής: Παπαδόπουλος
- Βοηθοί: Βαλιώτης, Κλεπετσάνης
- 4ος: Ντάουλας
- VAR: Σιδηρόπουλος, Κατοίκος
Αστέρας Τρίπολης AKTOR – ΠΑΟΚ 20:30
- Διαιτητής: Τσιμεντερίδης
- Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Μπαλιάκας
- 4ος: Τομάρας
- VAR: Παπαπέτρου, Μόσχου
Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 21:00
- Διαιτητής: Τσακαλίδης
- Βοηθοί: Νικολακάκης, Στεφανής
- 4ος: Κουκούλας
- VAR: Ζαμπαλάς, Μυλοπούλου
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
Ατρόμητος – ΑΕΛ 18:00
- Διαιτητής: Ματσούκας
- Βοηθοί: Οικονόμου, Μωϋσιάδης
- 4ος: Γεωργόπουλος
- VAR: Φωτιάς, Ανδρικόπουλος