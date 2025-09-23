Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Οι «πράσινοι» κλήθηκαν σε απολογία | Η ΔΕΑΒ τιμώρησε την ΑΕΚ

INTIME SPORTS

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Super League κάλεσε σε απολογία την «πράσινη» ΠΑΕ για το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός | Με πρόστιμο τιμώρησε η ΔΕΑΒ την ΑΕΚ, για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό.

Την Τρίτη (23/09) έγιναν γνωστές οι κλήσεις για την 4η αγωνιστική.

Πέρα από τον Παναθηναϊκό, θα απολογηθούν ο Άρης κι ο πρόεδρος της ΠΑΕ Κηφισιά, Χρήστος Πρίτσας.

Η ανακοίνωση της Super League

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Παρασκευή, 26-9-2025 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ, Χ. ΠΡΙΤΣΑΣ (Πρόεδρος): "Βάσει των αναφερομένων στο από 20/9/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 20/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 23/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην από 21/9/2025 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. δ Ι, 11, 12, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α’, του Π.Κ. της ΕΠΟ.

ΠΑΕ ΑΡΗΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 20/9/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 20/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 23/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην από 21/9/2025 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 21/9/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 21/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 23/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στις υπ’ αριθ. πρωτ. 2032/25/2021979 από 22/9/2025 και 2032/25/2024684 από 23/9/2025 Εκθέσεις της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. α’, β’, γ’, 2 α’ ι) του Π.Κ. της ΕΠΟ».

Πρόστιμο της ΔΕΑΒ στην ΑΕΚ

Η ΔΕΑΒ, από την πλευρά της, τιμώρησε την ΠΑΕ ΑΕΚ με πρόστιμο 10.000 ευρώ για ζημιές των οπαδών της στο γήπεδο της Λιβαδειάς, στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση οι φίλοι των «κιτρινόμαυρων» αποκόλλησαν και κατέστρεψαν περίπου 60 καρεκλάκια του γηπέδου.

Η απόφαση της ΔΕΑΒ:

«Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει:

Αφού έλαβε υπόψη της α) την Αναφορά της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, β) το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του γηπέδου, από τα οποία προκύπτει ότι κατά την διάρκεια του αγώνα, που διεξήχθη στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ στις 14/09/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SuperLeague, περιόδου 2025-2026, φίλαθλοι της ΠΑΕ ΑΕΚ προέβησαν σε αποκόλληση και καταστροφή, εξήντα (60) περίπου πλαστικών καθισμάτων από τις κερκίδες και πιο συγκεκριμένα από τις θύρες 4, 5 και 6 του ανωτέρω Σταδίου, επέβαλε με την υπ’ αριθμό 21/2025 Απόφασή της, στην Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΕ ΑΕΚ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€). Εφαρμογή άρθρου 9 του ν. 5085/2024».