Ο Μπαλντίνι φέρνει Ντε Ρόσι στον Παναθηναϊκό
Οnsports Τeam 23 Σεπτεμβρίου 2025, 11:42
SUPER LEAGUE

Ο Μπαλντίνι φέρνει Ντε Ρόσι στον Παναθηναϊκό

Σύμφωνα με το «calciomercato24» ο Φράνκο Μπαλντίνι, βρίσκεται μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό και θέλει να φέρει για την τεχνική ηγεσία της ομάδας τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι.

Οι φήμες αναφορικά με τις διαοικητικές αλλαγές που επίκεινται στον Παναθηναϊκό, αλλά και στο θέμα του νέου προπονητή, μέρα με τη μέρα φουντώνουν όλο και περισσότερο με τα δημοσιεύματα να προπσαθούν να ρίξουν φως στο... τούνελ. 

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του «calciomercato24» ο Φράνκο Μπαλντίνι, βρίσκεται μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό, για να αναλάβει διοικητική θέση συμβουλευτικού χαρακτήρα  και θέλει να φέρει για την τεχνική ηγεσία της ομάδας τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι.

Ο 64χρονος Ιταλός έχει συνυπάρξει στην Ρόμα με τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι, όταν ο τελευταίος ήταν ακόμα παίκτης κι έχουν πολύ καλή σχέση και αμοιβαία εκτίμηση ο ένας για τον άλλον. Ο 42χρονος Ιταλός τεχνικός βρίσκεται χωρίς ομάδα από τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με την Ρόμα, έχοντας από τότε απορρίψει αρκετές προσφορές.

 



