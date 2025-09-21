Ομάδες

Κόντης: «Να δείξουμε πόσο… γουστάρουμε και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς»
Οnsports Τeam 21 Σεπτεμβρίου 2025, 12:53
SUPER LEAGUE

Κόντης: «Να δείξουμε πόσο… γουστάρουμε και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς»

Ο Χρήστος Κόντης μιλώντας στο matchday mag του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό έδωσε το σύνθημα νίκη στο αποψινό ντέρμπι. 

Στον πάγκο του Παναθηναϊκού επιστρέφει ο Χρήστος Κόντης και μιλώντας στο matchday mag του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, επισήμανε πως σε τέτοια παιχνίδια πρέπει να δείξεις πόσο… γουστάρεις να παίξεις.

Αναλυτικά:

«Eίμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι πάλι στον Παναθηναϊκό! Σ’ αυτόν τον οργανισμό, σ’ αυτή τη μεγάλη ομάδα που μου αρέσει να υπηρετώ. Σίγουρα είναι μια πρόκληση για μένα ακόμα και τη δεδομένη στιγμή που τα πράγματα μπορεί να μην φαίνονται καλά. Εγώ βλέπω τα θετικά στοιχεία και αυτά είναι πως έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, έχουμε ένα πολύ καλό ρόστερ και πάνω σ’ αυτό πρέπει να βασιστούμε. Να τους τονώσουμε, να τους εμψυχώσουμε λίγο, γιατί προφανώς λόγω των αποτελεσμάτων υπάρχει μια γκρίνια, υπάρχει μια αρνητικότητα αλλά όπως είπα, εγώ βλέπω πάντα τη θετική πλευρά. Είμαστε εδώ όλοι μαζί να βοηθήσουμε, για να κάνουμε κάτι καλό.

Θα πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι όπως του αρμόζει. Δηλαδή παίζουμε με τον Ολυμπιακό, είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι της Ελλάδας, είναι ένα ματς των αιωνίων αντιπάλων. Έτσι θα πρέπει να το δούμε, παίζουμε στην έδρα μας, και για εμάς ο μόνος στόχος και η σκέψη είναι η νίκη, γιατί αυτή θα μας δώσει πάρα πολλά. Εννοείται πως παίζουμε με έναν αντίπαλο που έχει πολύ καλή ομάδα, έναν πολύ καλό προπονητή και θα πρέπει να σεβαστούμε και να υπολογίσουμε ότι υπάρχει αυτό το δεδομένο. Όμως από εκεί πέρα όταν παίζεις στην έδρα σου, θα πρέπει να βρεις τον τρόπο, με το τακτικό πλάνο, με την ψυχή που θα βγάλεις, με το πόσο… γουστάρεις να παίξεις αυτό το παιχνίδι, για να πάρεις τους τρεις βαθμούς».



