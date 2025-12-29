Επίσημα στην Εφές ο Λι

Οnsports Τeam

Λίγη ώρα μετά την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό ο Σέιμπεν Λι ανακοινώθηκε από την τουρκική ομάδα.

Παίκτης της Εφές είναι κι επίσημα ο Σέιμπεν Λι, όπως ανακοίνωσε η τουρκική ομάδα.

Λίγη ώρα μετά την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό ο Σέιμπεν Λι ανακοινώθηκε από την τουρκική ομάδα.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού υπέγραψε συμβόλαιο με την Εφές μέχρι το τέλος της σεζόν και τίθεται άμεσα στη διάθεση του Πάμπλο Λάσο.