Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Επίσημα στην Εφές ο Λι
Οnsports Τeam 29 Δεκεμβρίου 2025, 14:45
EUROLEAGUE

Επίσημα στην Εφές ο Λι

Λίγη ώρα μετά την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό ο Σέιμπεν Λι ανακοινώθηκε από την τουρκική ομάδα. 

Παίκτης της Εφές είναι κι επίσημα ο Σέιμπεν Λι, όπως ανακοίνωσε η τουρκική ομάδα.

Λίγη ώρα μετά την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό ο Σέιμπεν Λι ανακοινώθηκε από την τουρκική ομάδα. 

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού υπέγραψε συμβόλαιο με την Εφές μέχρι το τέλος της σεζόν και τίθεται άμεσα στη διάθεση του Πάμπλο Λάσο. 

 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Βατούτιν: «Οι ρωσικές ομάδες δεν είναι στα σχέδια της Εuroleague ή του ΝΒΑ Europe»
26 λεπτά πριν Βατούτιν: «Οι ρωσικές ομάδες δεν είναι στα σχέδια της Εuroleague ή του ΝΒΑ Europe»
EUROLEAGUE
Επίσημα στην Εφές ο Λι
53 λεπτά πριν Επίσημα στην Εφές ο Λι
SUPER LEAGUE
Νίκολιτς: «Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος για τον τίτλο»
1 ώρα πριν Νίκολιτς: «Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος για τον τίτλο»
BASKET LEAGUE
Παρελθόν από τον Πανιώνιο και ο Χαντς
2 ώρες πριν Παρελθόν από τον Πανιώνιο και ο Χαντς
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved