Επίσημα στην Εφές ο Λι
Λίγη ώρα μετά την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό ο Σέιμπεν Λι ανακοινώθηκε από την τουρκική ομάδα.
Παίκτης της Εφές είναι κι επίσημα ο Σέιμπεν Λι, όπως ανακοίνωσε η τουρκική ομάδα.
Λίγη ώρα μετά την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό ο Σέιμπεν Λι ανακοινώθηκε από την τουρκική ομάδα.
Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού υπέγραψε συμβόλαιο με την Εφές μέχρι το τέλος της σεζόν και τίθεται άμεσα στη διάθεση του Πάμπλο Λάσο.
✍️ Saben Lee ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladık! #Welcome Saben! #BenimYerimBurası pic.twitter.com/OFVClFNyc4— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) December 29, 2025