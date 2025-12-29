Τέλος ο Λι από τον Ολυμπιακό

Οnsports Τeam

Ο Αμερικανός δεν... μακροημέρευσε στην ομάδα του Πειραιά, μιας και ποτέ δεν του δόθηκε ουσιαστική ευκαιρία από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, αφού από την πρώτη στιγμή φάνηκε πως δεν ήταν αυτό που έλειπε από την ομάδα του Πειραιά.

Σε 11 αγώνες στη φετινή EuroLeague ο Αμερικανός έχει 3.4 πόντους (44.4% δίποντο, 36.4% τρίποντο, 81.8% βολές) και 1.4 ασίστ ανά 11:24.

Ο Λι, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, έχει συμφωνήσει σε όλα με την Εφές και απομένει μόνο η ανακοίνωση από την τουρκική ομάδα για να επισημοποιηθεί η συμφωνία των δύο πλευρών.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Σέιμπεν Λι.

Οι Πρωταθλητές Ελλάδος ευχαριστούν τον Αμερικανό γκαρντ για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχονται καλή συνέχεια στην καριέρα του.