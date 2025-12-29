Ομάδες

Νίκολιτς: «Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος για τον τίτλο»
Οnsports Τeam 29 Δεκεμβρίου 2025, 14:34
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Νίκολιτς: «Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος για τον τίτλο»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μέσο της πατρίδας του μίλησε για την αποφασιστικότητα που κυριαρχεί στα αποδυτήρια της ομάδας του και στάθηκε στη στήριξη του Μάριου Ηλιόπουλου.

Η ΑΕΚ έχει πραγματοποιήσει ένα εκπληκτικό ντεμαράζ και έχει καταφέρει να βρίσκεται μέσα σε όλους τους στόχους της παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο, παρά το κακό της ξεκίνημα στη σεζόν. 

Ο Μάρκο Νίκολιτς σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μέσο της πατρίδας του μίλησε για την νέα ΑΕΚ που δημιουργείται, για τους φετινούς στόχους της ομάδας, για τις κινήσεις της στο μεταγραφικό παζάρι αλλά και για την στήριξη που νιώθει από τον Μάριο Ηλιόπουλο. 

Ο Σέρβος τεχνικός, αρχικά είπε στο sportklub: «Στην Αθήνα με υποδέχθηκαν εξαιρετικά, ο κόσμος, το κλαμπ, όλοι. Αγωνιστικά, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Πρώτοι στο πρωτάθλημα, στους “16” του Conference League, στα τελικά του Κυπέλλου. Tώρα ή θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε όσα κάναμε ή θα πέσουμε» 

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για τους στόχους που υπάρχουν: «Δεν υπάρχουν επιτακτικές ανάγκες, είναι μια μεταβατική σεζόν, νέος προπονητής και διευθυντής, επτά ποδοσφαιριστές έχουν φύγει, μερικοί ακόμα θα φτάσουν για τον χειμώνα, θα φτάσουν και άλλοι... Conference League: θέλουμε να φτάσουμε στα προημιτελικά, θα δούμε πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε. Κύπελλο: ο στόχος είναι ο τελικός, θα πάμε μέχρι το τέλος. Είμαστε εδώ στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ θα παλέψουν μέχρι το τέλος. Οι αντίπαλοι στο ομαδικό πρότζεκτ είναι μπροστά μας, παρόλο που είναι πιο ακριβοί, τα χρήματα δεν εγγυώνται μια θέση. Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος!». 

«Απολαμβάνω τις καλύτερες μέρες της καριέρας μου, με μια εξαιρετική ισορροπία ποιότητας ζωής και αφοσίωσης στην οικογένεια και τον αθλητισμό. Η ΑΕΚ, ένας συγκεκριμένος σύλλογος, που ιδρύθηκε από πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη και ολόκληρη την Τουρκία, με ασυνήθιστα συνδεδεμένους οπαδούς, με δέχτηκε ως δικό της μέλος. Φανταστικό, μακάρι να διαρκέσει! Ο πρόεδρος Μάριος Ηλιόπουλος είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, εφοπλιστής και ιδιοκτήτης μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Απασχολημένος με τη δουλειά, δεν ανακατεύεται στις εργασίες του αθλητικού τομέα. Είναι πάντα εκεί, για την ομάδα, τους παίκτες, τους προπονητές, χαρισματικός και άνθρωπος του λαού, ανεξάρτητα από τα χρήματα. Ο αθλητικός διευθυντής είναι ο Χαβιέρ Ριμπάλτα , με πρόσκληση του οποίου ήρθα, μετά από χρόνια σε Ζενίτ, Πάρμα, Μαρσέιγ, Μίλαν, Γιουβέντους, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ... Τώρα είμαστε στο ίδιο έργο». 

Νίκολιτς: «Θέλω να είναι ένας από τους ηγέτες της ομάδας ο Γιόβιτς»
 
 
Για το ελληνικό πρωτάθλημα και το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου είπε: «Είμαι έκπληκτος! Ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, τέσσερις ομάδες στη φάση των ομίλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, μία στο Champions League και την Conference και δύο στο Europa League. Από το καλοκαίρι, θα υπάρχουν από δύο στην ισχυρότερη διασυλλογική διοργάνωση και στο Europa League. Δείτε τα γεγονότα: Ο Ολυμπιακός κέρδισε το Conference League του 2022, πριν από τρία χρόνια η ομάδα νέων βρέθηκε στην κορυφή της Ευρώπης. Και εκείνη τη χρονιά ο ΠΑΟΚ κέρδισε την κορυφή της Ελλάδας ! Παιδιά ηλικίας 19 έως 23 ετών, με εξαίρεση τον Παυλίδη και τον Μπακασέτα ... Η νεανική ομάδα μπορεί να ανταγωνιστεί τη Γερμανία για την πρώτη θέση στον όμιλο. Υπάρχει μεγάλη διασπορά, πολλοί παίκτες στο εξωτερικό, και οι άλλοι σύλλογοι ανεβαίνουν: Λεβαδειακός, Ατρόμητος με τον Ντούσαν Κέρκεζ . Στη Δεύτερη Κατηγορία, ο Νεμπόισα Βιγνιέβιτς είναι στον πάγκο .»

Κλείνοντας, ο Νίκολιτς εμφανίζεται αδιάφορος για προσωπικά βραβεία και τιμές. «Σε ομαδικό άθλημα, τα ατομικά βραβεία δεν έχουν για μένα ιδιαίτερη σημασία. Το κύπελλο στο τέλος της σεζόν είναι ο πραγματικός καθρέφτης της δουλειάς».



