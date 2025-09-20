Super League Βαθμολογία: Σημαντική απώλεια ΠΑΟΚ, χαμόγελα στον Άρη κι έρχεται ντέρμπι στη Λεωφόρο

Onsports Team

Πως διαμορφώνεται η βαθμολογία της Super League μετά την ισοπαλία στην Τούμπα και τις επικρατήσεις Άρη και Βόλου, πριν το μεγάλο ντέρμπι της Λεωφόρου.

Γεμάτο σασπένς ήταν το… πρώτο πιάτο της 4ης αγωνιστικής στη Super League. Ο ΠΑΟΚ «πέταξε» δύο βαθμούς στην έδρα του, έχοντας την πρώτη φετινή του απώλεια. Κόντρα στον Παναιτωλικό που αισθάνεται καλά στη Θεσσαλονίκη μια και έχει εκεί και τους 4 βαθμούς του στο πρωτάθλημα.

Ο Άρης συνεχίζει τον… καλπασμό του με Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο, μετά και το εκτός έδρας (στο ουδέτερο του Αγρινίου) 1-0 επί της Κηφισιάς. Δεύτερη σερί νίκη για τον Βόλο που νίκησε 2-1 τον Asteras Aktor, ο οποίος συνεχίζει χωρίς επικράτηση στο πρωτάθλημα.

Παράλληλα, ο Πανσερραϊκός πήρε τον πρώτο του βαθμό για φέτος, με το 1-1 επί του Ατρόμητου στις Σέρρες.

Όλα αυτά πριν το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού, την δύσκολη έξοδο της ΑΕΚ στη Λάρισα με την ΑΕΛ και το Λεβαδειακός – ΟΦΗ.

Super League – 4η αγωνιστική

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Κηφισιά – Άρης 0-1

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 1-1

Βόλος – Asteras Aktor 2-1

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

17:30 ΑΕΛ – ΑΕΚ Cosmote Sport 1

18:00 Λεβαδειακός – ΟΦΗ Novasports Prime

21:30 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Cosmote Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Π.Α.Ο.Κ. 10 (4αγ.)

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 9

3. Α.Ε.Κ. 9

4. ΑΡΗΣ 9 (4αγ.)

5. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 6 (4αγ.)

6. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 4 (4αγ.)

7. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 4

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 4 (4αγ.)

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 4 (4αγ.)

10. Ο.Φ.Η. 3 (2αγ.)

11. Α.Ε.Λ. 2

12. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 (2αγ.)

13. ASTERAS AKTOR 1 (4αγ.)

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1 (4αγ.)