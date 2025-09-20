Βόλος – Asteras Aktor 2-1: Καλύτεροι και νικητές οι Θεσσαλοί

Onsports Team

Αντέδρασαν αργά οι φιλοξενούμενοι και έτσι οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν την ανωτερότητά τους και επικράτησαν με 2-1.

Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στη Super League, πήρε ο Βόλος. Η ομάδα της Μαγνησίας φιλοξένησε τον Asteras Aktor και ήταν ανώτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς, είχε τις κλασικότερες ευκαιρίες και δίκαια έφτασε στο 2-1.

Λάμπρου και Φορτούνα πέτυχαν τα γκολ των νικητών, ενώ οι φιλοξενούμενοι μείωσαν με πέναλτι του Μακέντα. Έτσι ο Βόλος ανέβηκε στους 6 βαθμούς. Η ομάδα της Τρίπολης… ξύπνησε αργά και έτσι η προσπάθειά της δεν έφερε αποτέλεσμα. Έτσι έμεινε στον 1 βαθμό στο πρωτάθλημα μετά από τέσσερα ματς.

Το ματς δεν είχε καλό ρυθμό και πολλές φάσεις. Στο 35’ οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ. Ο Λάμπρου σούταρε εκτός περιοχής, η μπάλα βρήκε στον Σίπτσιτς, κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι και στα δίχτυα για το 1-0!

Ο Κόμπα είχε δύο σπουδαίες ευκαιρίες για δεύτερο γκολ των γηπεδούχων, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει. Ειδικά στην φάση του 59’ ο Ιβάνοφ έσωσε τους φιλοξενούμενους πάνω στη γραμμή.

Η ομάδα της Μαγνησίας έφτασε τελικά σε δεύτερο γκολ στο 72’. Από κόρνερ ο Κάργας πήρε την κεφαλιά, με τον Φορτούνα να κάνει την προβολή από κοντά για το 2-0!

Ο Asteras Aktor κέρδισε πέναλτι στο 81ο λεπτό, με τον Μακέντα να ανατρέπεται από τον Κάργα. Ο Ιταλός ανέλαβε την εκτέλεσε και μείωσε σε 2-1!

Το ματς απέκτησε άγρια ομορφιά στην τελική του ευθεία. Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι σκόραραν στο 86’ όμως το τέρμα ακυρώθηκε γιατί ο Χαραλαμπόγλου ήταν οφσάιντ.

Μέχρι το τέλος του ματς δεν άλλαξε κάτι και ο Βόλος πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Πολυχρόνης (Πιερίας)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μαρτίνες, Kόμπα, Καργας - Μακέντα, Καλτσάς, Πομόνης, Φερνάντες

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Μαρτίνες (77΄ Ασεχνούν), Κόμπα, Λάμπρου (90΄ Μύγας), Τζόκα (90΄ Μπουζούκης), Χουάνπι, Χάμουλιτς

ASTERAS AKTOR (Σάββας Παντελίδης ): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Σίλα (76΄ Πομόνης), Φερνάντες, Γκονζάλες, Μουνιόθ, Καλτσάς (76΄ Χαραλάμπογλου), Μεντιέτα ((14΄ Μπαρτόλο), Κετού (64΄ Εμμανουηλίδης), Μακέντα.