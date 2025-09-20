Ολυμπιακός: Στο ντέρμπι χωρίς Ροντινέι, Μαρτίνς και Γιάρεμτσουκ

Onsports Team

Η αποστολή που ανακοίνωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Η 4η αγωνιστική της Super League, βρίσκει το απόλυτο νικών του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα να δοκιμάζεται. Οι «ερυθρόλευκοι» θα παίξουν στη Λεωφόρο το ντέρμπι αιωνίων με τον Παναθηναϊκό.

Η ολοκλήρωση της προετοιμασίας βρήκε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την αποστολή των «ερυθρόλευκων». Σε αυτή επιστρέφει ο Τζολάκης όπως αναμενόταν.

Αντίθετα, εκτός είναι ο Ροντινέι, ο Μαρτίνς και ο Γιάρεμτσουκ. Οι τρεις παίκτες δεν είναι στο 100% και έτσι προτιμήθηκε να μείνουν εκτός. Κανονικά στη διάθεση του προπονητή τους και οι Καμπελά-Γιαζίτσι.

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι: