Α1 γυναικών: Περίπατος στο «Παύλος Γιαννακόπουλος», στην επιστροφή της Σταμολάμπρου

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 10 στα 10 στο πρωτάθλημα κόντρα στον Πανσερραϊκό (90-60) και αποχαιρέτησε με τον καλύτερο τρόπο το 2025, στην επιστροφή της Νίκης Σταμολάμπρου στην αγωνιστική δράση.

Νικηφόρα ολοκλήρωσε ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός τις υποχρεώσεις του στην Α1 μπάσκετ των Γυναικών για το 2025.

Λίγες ημέρες μετά την πρόκρισή τους στη φάση των «16» του EuroCup, οι «πράσινες» επιβλήθηκαν 90-60 του Πανσερραϊκού στο «Παύλος Γιαννακόπουλος», στην αναμέτρηση με την οποία «έπεσε η αυλαία» της 11ης αγωνιστικής, αλλά και της δραστηριότητας στο πρωτάθλημα για το έτος που φεύγει σε λίγες ημέρες.

Οι παίκτριες της Σελέν Ερντέμ πανηγύρισαν τη δέκατη νίκη τους σε ισάριθμα ματς, αλλά και την επιστροφή της Νίκης Σταμολάμπρου στη δράση, τη μέρα που έγινε γνωστή η σημαντική απουσία της Ιωάννας Χατζηλεοντή για τον επόμενο ένα μήνα.

Κορυφαία για τον Παναθηναίκό ήταν η Μπράουν με 15 πόντους, 13 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ, ενώ ξεχώρισε και η Φιτζέραλντ με 25 πόντους, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 4 κλεψίματα σε 32:04.

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής στην Α1 μπάσκετ των γυναικών:

ΠΑΟΚ-Αμύντας 77-73

Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα 95-60

Ανόρθωση Βόλου-Αθηναϊκός 66-86

Παναθλητικός-ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 88-78

Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός 90-60

ΡΕΠΟ: Πρωτέας Βούλας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)

Παναθηναϊκός 20

Αθηναϊκός 19

Ολυμπιακός 18

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 15

Πανσερραϊκός 15

ΠΑΣ Γιάννινα 15

Πρωτέας Βούλας 14

Παναθλητικός 14

ΠΑΟΚ 13

Ανόρθωση Βόλου 11

Αμύντας 11