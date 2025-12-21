Παναθηναϊκός: Μεγάλη ζημιά με Χατζηλεοντή - Τα κρίσιμα παιχνίδια που χάνει

Onsports Team

Ισχυρό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό, που χάνει την Ιωάννα Χατζηλεοντή σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο της σεζόν.

Η διεθνής φόργουορντ τραυματίστηκε στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα της Πέμπτης με τον Ερυθρό Αστέρα και οι εξετάσεις έδειξαν πως υπέστη εξάρθρωση στον ώμο.

Θα ακολουθήσει συντηρητική θεραπεία και η κατάστασή της θα επανεκτιμηθεί σε 3 με 4 εβδομάδες.

Αυτό σημαίνει πως χάνει το ντέρμπι με τον Αθηναϊκό στη Λεωφόρο στις 3 Ιανουαρίου, τα ματς των «16» για το EuroCup στις 14 και 21 Ιανουαρίου, πιθανώς και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στα τέλη Ιανουαρίου.

Πρόκειται για ισχυρό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό, καθώς αυτά τα ματς μπορεί να κρίνουν τη χρονιά (μεταφέρονται οι νίκες στα playoffs του πρωταθλήματος). Η Χατζηλεοντή είναι μία από τις κορυφαίες φέτος για τις «πράσινες», καθώς σε 8 ματς στο EuroCup μετράει 13.9 πόντους, 8.5 ριμπάουντ, 2.5 ασίστ σε 29.3 λεπτά συμμετοχής.