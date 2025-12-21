Παναθηναϊκός: Πρόστιμο 26.500 ευρώ για το ματς με την Στουρμ Γκρατς

INTIME SPORTS

Με πρόστιμο συνολικού ύψους 26.500 ευρώ τιμώρησε η UEFA τον Παναθηναϊκό, για δύο παραβάσεις του πειθαρχικού κανονισμού που καταγράφηκαν στον αγώνα της 27ης Νοεμβρίου απέναντι στη Στουρμ Γκρατς, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από τα έσοδα που θα εισπράξουν φέτος οι «πράσινοι» από την UEFA, με την Πειθαρχική Επιτροπή (Control, Ethics and Disciplinary Body) να επιβάλλει τις κυρώσεις στη συνεδρίαση της 16ης Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, για την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς 2-1 (27/11/2025), οι παραβάσεις και τα πρόστιμα έχουν ως εξής:

Παρεμπόδιση δημόσιων διόδων (Άρθρο 38 Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA): πρόστιμο 13.000 ευρώ

Άναμμα πυροτεχνημάτων (Άρθρο 16(2)(γ) Πειθαρχικού Κανονισμού): πρόστιμο 13.500 ευρώ

Ποινές επιβλήθηκαν για το ίδιο παιχνίδι και στη Στουρμ Γκρατς, λόγω συμπεριφοράς οπαδών και μελών της ομάδας, με τις εξής κυρώσεις:

Άναμμα πυροτεχνημάτων (Άρθρο 16(2)(γ)): πρόστιμο 4.750 ευρώ

Καθυστερημένη έναρξη αγώνα (Άρθρο 11(2)(η)): επίπληξη

Καθυστερημένη έναρξη αγώνα στον προπονητή Γιούργκεν Σάουμελ (Άρθρο 11(2)(η)): επίπληξη

Αν προστεθούν και τα 140.625 ευρώ που είχαν επιβληθεί στον Παναθηναϊκό σε τέσσερα ματς των προκριματικών του Champions League και του Europa League, καθώς και στα παιχνίδια της League Phase με Γκόου Αχέντ Ιγκλς και Φέγενορντ, το συνολικό ποσό των προστίμων για τη σεζόν 2025/26 ανέρχεται πλέον στις 167.125 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι την αγωνιστική περίοδο 2024/25 οι «πράσινοι» είχαν δεχθεί 10 διαφορετικά πρόστιμα, από τα καλοκαιρινά προκριματικά έως τα νοκ άουτ του Conference League, καταβάλλοντας συνολικά 330.000 ευρώ, ενώ τη σεζόν 2023/24 είχαν επιβληθεί 9 πρόστιμα που έφτασαν τις 464.500 ευρώ.