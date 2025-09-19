ΠΑΟΚ: Με Ντεσπόντοφ στην αποστολή κόντρα στον Παναιτωλικό

Onsports Team

Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι στη διάθεση του Λουτσέσκου – Κανονικά και οι Κωνσταντέλιας, Κένι.

Ευχάριστα νέα για τον ΠΑΟΚ, μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα. (Σάββατο 20/9). Οι Θεσσαλονικείς θέλουν επιστροφή στις νίκες μετά τη βαριά ήττα Κυπέλλου από τον Λεβαδειακό.

Η ομάδα του Ράσβαν Λουτσέσκου θα ψάξει το 4Χ4 στο πρωτάθλημα. Έχοντας γεμάτο «οπλοστάσιο». Ο Ντεσπόντοφ ξεπέρασε το πρόβλημά του και τέθηκε στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού.

Κανονικά στις επιλογές είναι και οι Κωνσταντέλιας, Κένι, που ξεπέρασαν την ίωση που τους ταλαιπώρησε.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ για τον Παναιτωλικό:

Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Πέλκας, Τάισον, Α. Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοβ, Τσάλοφ, Γιακουμάκης.