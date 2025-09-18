Ομάδες

Κίνδυνος για κεκλεισμένων το ντέρμπι Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού
Οnsports Τeam 18 Σεπτεμβρίου 2025, 12:22
SUPER LEAGUE

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προσφεύγει στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών για να αναστείλει την ποινή της μιας αγωνιστικής της ΔΕΑΒ.

Ο αθλητικός νόμος προβλέπει ότι η κύρωση της κρατικής επιτροπής για την αθλητική βία εφαρμόζεται αμέσως (όχι όπως στα πειθαρχικά όργανα του ποδοσφαίρου που ισχύει το πενθήμερο).

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν μία ομάδα δεν πετύχει προσωρινή διαταγή αναστολής της ποινής, ο αμέσως επόμενος αγώνας της γίνεται κεκλεισμένων των θυρών, όπως σημειώνει το "dikisports". 

Σημειώνεται πάντως ότι σε άλλες περιπτώσεις έχει δοθεί αναστολή διαταγής, που θα... ανοίξει τις θύρες της Λεωφόρου για το κυριακάτικο ντέρμπι. 



