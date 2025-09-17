Ομάδες

Μαρκό – ΑΕΛ 2-2: Στις καθυστερήσεις πήρε βαθμό η ομάδα του Μαρκόπουλου
Onsports Team 17 Σεπτεμβρίου 2025, 20:16
Στην Καρδίτσα η ΑΕΛ άφησε δύο βαθμούς κόντρα στο Μαρκό που ήταν τυπικά γηπεδούχο, αλλά κατάφερε στο 90+1’ να πάρει 2-2.

Η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, άρχισε με ισοπαλία για Μαρκό και ΑΕΛ. Αποτέλεσμα που αφήνει με χαμόγελο τους τυπικά γηπεδούχους, καθώς το ματς έγινε στην Καρδίτσα χωρίς κόσμο λόγω τιμωρίας. Το τελικό 2-2 διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις.

Ο Μεντόσα με πέναλτι στο 90+1’ διαμόρφωσε το τελικό 2-2. Οι φιλοξενούμενοι με τον Χατζηστραβό στο 29’ είχαν προηγηθεί, με τον Σμάλη να ισοφαρίζει στο 43’. Ο Μούργος στο 73’ έδωσε προβάδισμα στην ομάδα της Super League, αλλά το Μαρκόπουλο ισοφάρισε στο τέλος.

ΜΑΡΚΟ (Σ. Παπαδόπουλος):Σαφαρίκας, Τσάκνης (73΄ Μαρκοπουλιώτης), Μπουσάι, Σμάλης, Μιγιένγκα, Οικονομίδης (73΄ Παυλίδης), Αλεξόπουλος, Ντέτλερ (63΄ Καλλέργης), Σεμπά (63΄ Μεντόσα), Κωνσταντακόπουλος, Κυριακίδης (87΄ Χαϊκάλης).

ΑΕΛ (Γ. Πετράκης):Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Κοβάσεβιτς, Στάικος (46΄Ατανάσοβ), Σουρλής (63΄ Τούπτα), Χατζηστραβός (80΄ Σαγάλ), Δημηνίκος (62΄ Βαρσάμης), Πασάς (63΄Μούργος), Γκαράτε.

 



