Κύπελλο Ελλάδας: Εύκολες νίκες για ΟΦΗ και Ατρόμητο
Δεν προβληματίστηκαν Κρητικοί και Περιστεριώτες, απέναντι σε Καβάλα και Ελλάς Σύρου αντίστοιχα, πετυχαίνοντας άνετες νίκες στη League Phase.
Με το... δεξί άρχισαν τις υποχρεώσεις τους στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ο ΟΦΗ και ο Ατρόμητος. Οι δύο ομάδες που προέρχονται από ήττες στο πρωτάθλημα, διασκέδασαν τις εντυπώσεις κόντρα στην Καβάλα (3-0) και στην Ελλάς Σύρου (4-2) αντίστοιχα.
Στο κεκλεισμένων των θυρών «Θ. Βαρδινογιάννης», ο ΟΦΗ υποδέχτηκε την Καβάλα. Οι φιλοξενούμενοι έμειναν νωρίς με παίκτη λιγότερο, λόγω αποβολής του τερματοφύλακα Ζωγράφου. Ο Τιάγκο Νους στο 20’ έκανε το 1-0. Ο Σενγκέλια στο 43’ ήταν αυτός που σημείωσε το 2-0.
Οι φιλοξενούμενοι στο δεύτερο μέρος συνέχισαν με 9 παίκτες, καθώς ο Αλιατίδης τραυματίστηκε και δεν μπόρεσε να συνεχίσει, με τους Μακεδόνες να μην έχουν δικαίωμα αλλαγής. Ο Νέιρα με σουτ έκανε το 3-0. Ο Σαλσέδο νικήθηκε από τον Ιωαννίδη σε εκτέλεση πέναλτι, με το ματς να ολοκληρώνεται με το συγκεκριμένο σκορ.
Διαιτητής: Α. Τζήλος (Λάρισα)
Κόκκινες: Ζωγράφος (Καβάλα)
Κίτρινες: Νέιρα-Γαρβιηλίδης
ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Λίλο, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Λέουις, Μπόρχα Γκονθάλεθ (46' Μαρινάκης), Καραχάλιος (60' Βούκοτιτς), Νέιρα, Σαλσέδο, Νους (69' Ανδρούτσος), Σενγκέλια (46' Αποστολάκης), Ρακόνιατς (60' Θεοδοσουλάκης)
ΚΑΒΑΛΑ (Θωμάς Γράφας): Ζωγράφος, Διονέλλης, Αλιατίδης, Κατσουλίδης (23' λ.τ. Ξυγκόρος, 41' λ.τ. Σμανδωνίδης), Γαβριηλίδης, Σιφνέος, Βοριαζίδης, Μπρέγκου (11' Ιωαννίδης) Κουντουριώτης, Φικάϊ, Σγουρός.
Στο Περιστέρι ο Ατρόμητος επικράτησε 4-2 κόντρα στην Ελλάς Σύρου. Ο Τσακμάκης στο 15’ άνοιξε το σκορ, ο Τσαντίλας στο 45’ έκανε το 2-0 και ο Παλμεζάνο στις καθυστερήσεις έκανε το 3-0. Ο Τσαντίλας στο 47’ έκανε το 4-0. Γώγος και Μπάμπης στο 80’ και στο 83’ αντίστοιχα, διαμόρφωσαν το τελικό 4-2.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Κοσέλεφ, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Παπαδόπουλος, Μουτουσαμί (46΄ Μίχορλ), Τσιγγάρας (56΄ Καραμάνης), Μπάκου (74΄ Οζέγκοβιτς), Παλμεζάνο (64΄ Γιουμπιτάνα), Τσαντίλας (64΄ Μπάτος), Φαν Βέερτ
ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ: Κοντογιάννης, Ζαφείρης (46΄ Σταματούλας), Γκέζος (46΄ Καλός), Γώγος, Βλάχος, Γαρουφαλιάς (46΄ Γιάκος), Μπάμπης, Σκόνδρας (46΄ Προβυδάκης), Βερνάρδος (64΄ Τσιαντούλας), Τριμάτης, Μουντρίχας