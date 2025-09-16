Κανονικά με κόσμο το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στη Λεωφορο

Οnsports Τeam

Δεν προβλέπεται ποινή έδρας για την «πράσινη» ΠΑΕ με βάση την κλήση από το Πειθαρχικό Όργανο, παρά μόνο πρόστιμο.

Όσοι είχαν την ελπίδα ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να τιμωρηθεί με αποκλεισμό της έδρας του, εν όψει της αναμέτρησης της Κυριακής με τον Ολυμπιακό, για ότι συνέβει στον αγώνα με την Κηφισιά, μάλλον... απογοητεύτηκαν.

Το ντέρμπι "αιωνίων" της 4ης αγωνιστικής για τη Stoiximan Super League θα πραγματοποιηθεί κανονικά με τον κόσμο του Παναθηναϊκού στη... θέση του.

Η «πράσινη» ΠΑΕ, λοιπόν, κλήθηκε με βάση το άρθρο 15 παρ. 3 περ. ΙΙ α) για ρίψη αντικειμένων που δεν προκάλεσαν προσωρινή διακοπή ή αναστολή της έναρξης του αγώνα, κάτι που σημαίνει πως δεν προβλέπεται ποινή έδρας, αλλά μόνο πρόστιμο από 5.000 έως 70.000 ευρώ.

Η ΔΕΑΒ αναμένεται να λάβει τις σχετικές εκθέσεις εντός της ημέρας, όμως ακόμη και στην περίπτωση που επιβληθεί ποινή έδρας, αυτή δεν θα ισχύσει για το ντέρμπι, καθώς δεν θα έχει παρέλθει το πενθήμερο που ορίζει ο Πειθαρχικός Κώδικας. Το περσινό δεδικασμένο από το Παναθηναϊκός-Καλλιθέα ενισχύει αυτή την ερμηνεία.