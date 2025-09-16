Ομάδες

Παναθηναϊκός: Προ των πυλών ο Κόντης
Οnsports Τeam 16 Σεπτεμβρίου 2025, 14:04
SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Προ των πυλών ο Κόντης

Ο Έλληνας τεχνικός έχει προκριθεί για τη θέση του μεταβατικού προπονητή, μέχρι η διοίκηση της ομάδας καταλήξει στον τεχνικό που θα αναλάβει τις τύχες του «τριφυλλιού» μετά την απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια.

Μια ανάσα από την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό είναι ο Χρήστος Κόντης.

Ο Έλληνας τεχνικός, μετά την πρώτη του θητεία ως βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς (ενώ ανέλαβε τα ηνία και μετά την αποχώρηση του Φατίχ Τερίμ), αναμένεται να επιστρέψει στο Κορωπί, καθώς οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» θεωρούν πως είναι ο καταλληλότερος για να «οδηγήσει» την ομάδα στην νέα εποχή.

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες συνεργάτες του θα είναι οι Αλέξανδρος Τζιόλης (ως βοηθός), Ευθύμης Κυπριανός (ως γυμναστής) και Διονύσης Χιώτης, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται ακόμα και μέσα στην ημέρα.

Όσον αφορά τις επαφές με προπονητές από το εξωτερικό, αυτοί με τους οποίους έχει επικοινωνήσει ο σύλλογος έχουν ζητήσει χρόνο, τον οποίον αυτή την στιγμή... δεν διαθέτει ο Παναθηναϊκός με τα ματς που ακολουθούν, με αποτέλεσμα να κινηθεί στην λογική του υπηρεσιακού τεχνικού.

 

 



