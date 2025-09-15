A Bola: «Παναθηναϊκός και Βιτόρια έκριναν πως δεν υπήρχαν προϋποθέσεις για να συνεχίσει»

Οnsports Τeam

Βασικό θέμα στην Πορτογαλία το διαζύγιο του Παναθηναϊκού με τον Ρουί Βιτόρια, με την «A Bola» να εξηγεί τους λόγους που οι δύο πλευρές έφτασαν στη φιλική, όπως αναφέρει, λύση της συνεργασίας τους.

Μετά την πώληση του Γιώργου Βαγιαννίδη στη Σπόρτινγκ, μετά και την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη στην ομάδα τις Λισαβόνας, ο Παναθηναϊκός γίνεται και πάλι βασικό θέμα στη ΜΜΕ της Πορτογαλίας.

Το διαζύγιο του Ρουί Βιτόρια με τον Παναθηναϊκό έγινε θέμα... συζήτησης στην χώρα του έμπειρου τεχνικού με την «A Bola» να τονίζει, από πηγές κοντά στον πρώην τεχνικό του Παναθηναϊκού, να κάνει λόγο για φιλική λύση της συνεργασίας και να εξηγεί τους λόγους που πάρθηκε αυτή η απόφαση.

Απόσπασμα από το δημοσίευμα:

«Σύμφωνα με πληροφορίες της A BOLA από πηγές κοντά στον 55χρονο Πορτογάλο τεχνικό, ο Ρούι Βιτόρια και ο Παναθηναϊκός κατέληξαν σε συμφωνία για φιλική λύση του συμβολαίου.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από συνάντηση με τον αθλητικό διευθυντή του συλλόγου, Σπύρο Βλάχο, το πρωί της Δευτέρας, και από πλευράς του προπονητή κρίθηκε ότι δεν υπήρχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να συνεχίσει το πρότζεκτ, κυρίως λόγω της χαμηλότερης ποιότητας των παικτών που αποκτήθηκαν, σε σύγκριση με εκείνους που αποχώρησαν – για παράδειγμα, προς τη Σπόρτινγκ, ο επιθετικός Ιωαννίδης και ο μπακ Βαγιαννίδης – και οι οποίοι αποτέλεσαν τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία του ΠΑΟ.

Ο Παναθηναϊκός, στον οποίο αγωνίζεται και ο Πορτογάλος Ρενάτο Σάντσες, έχει κερδίσει μόλις ένα παιχνίδι σε οκτώ μέχρι τώρα στην εκκίνηση της σεζόν, μετρώντας ακόμη δύο ήττες (η τελευταία την περασμένη Κυριακή) και πέντε ισοπαλίες. Η ομάδα είχε ήδη αποκλειστεί από το UEFA Champions League και συνεχίζει στο UEFA Europa League».