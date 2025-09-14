Βαθμολογία Super League: «3 στα 3» για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, πατατράκ για τον Παναθηναϊκό - Δείτε highlights

INTIME SPORTS

Δείτε τη βαθμολογία και τα highlights από τους αγώνες της Κυριακής (14/09) στη Super League.

ΑΕΚ και ΠΑΟΚ πανηγύρισαν την τρίτη νίκη τους σε ισάριθμα ματς κι είναι μαζί με τον Ολυμπιακό οι μοναδικές ομάδες που έχουν το απόλυτο.

Με «χρυσό» σκόρερ τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο ματς, η ΑΕΚ απέδρασε (1-0) από την έδρα του Λεβαδειακού κι έκανε το «3 στα 3» στη Super League, κάτι που είχε να συμβεί από τη σεζόν 2018/19.

Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σκόραρε δύο γκολ στα πρώτα 24 λεπτά, αγχώθηκε στο τέλος, αλλά κατάφερε να νικήσει 2-1 τον ΟΦΗ στο «Απ. Νικολαϊδης» και πανηγύρισε κι αυτός την τρίτη του νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα.

Κάζο για τον Παναθηναϊκό στο Βόλο, παλικαρίσια νίκη για την Κηφισιά. Η ομάδα των βορείων προαστίων σε ένα παιχνίδι που είχε δύο ανατροπές, στο τέλος πήρε το τεράστιο αποτέλεσμα! Το «τριφύλλι» πλήρωσε ξανά τα ίδια λάθη και κυρίως την ανικανότητα να «κλειδώσει» το αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να ηττηθεί με 3-2.

Η ΑΕΛ βρέθηκε να χάνει με δυο γκολ από το ημίχρονο στον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη. Η ομάδα της Λάρισας, όμως, δεν εγκατέλειψε τη μάχη και δικαιώθηκε, καθώς με γκολ του Πασά στο 90+4' ισοφάρισε στο τελικό 2-2 κι έφυγε με βαθμό από το «Θ. Κολοκοτρώνης».

Η 3η αγωνιστική της Super League

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5 -0

Ατρόμητος – Άρης 1-2

Παναιτωλικός – Βόλος 1-2

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Αστέρας AKTOR – ΑΕΛ 2-2

Κηφισιά – Παναθηναϊκός 3-2

Λεβαδειακός – ΑΕΚ 0-1

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 1-2

Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

Ολυμπιακός 9 ΑΕΚ 9 ΠΑΟΚ 9 Άρης 6 Λεβαδειακός 4 Κηφισιά 4 Ατρόμητος 3 Βόλος 3 ΟΦΗ 3 Παναιτωλικός 3 ΑΕΛ 2 Παναθηναϊκός 1 Αστέρας Τρίπολης 1 Πανσερραϊκός 0

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

18:00 Κηφισιά – Άρης

18:00 Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

20:00 Βόλος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

20:30 ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025