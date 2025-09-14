Super League, ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 1-2: Δυσκόλεψε τον εαυτό του αλλά έκανε το «3 στα 3»

INTIME SPORTS

Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σκόραρε δύο γκολ στα πρώτα 24 λεπτά, αγχώθηκε στο τέλος, αλλά κατάφερε να νικήσει 2-1 τον ΟΦΗ στο «Απ. Νικολαϊδης» και να κάνει το «3 στα 3» στη Super League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» πανηγύρισε την τρίτη νίκη του σε ισάριθμα ματς στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου έδειξαν να «καθαρίζουν» από νωρίς την υπόθεση νίκη, καθώς πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων στα πρώτα 24 λεπτά. Το 0-1 έγινε μόλις στο 10ο λεπτό από τον Οζντόεφ, ο οποίος έδωσε την ασίστ στον Πέλκα, 14 λεπτά αργότερα, για το δεύτερο τέρμα της ομάδας του.

Στο 50ο λεπτό ο Χριστογεώργος αποβλήθηκε για μαρκάρισμα στον Γιακουμάκη, ωστόσο ο Έλληνα επιθετικός ήταν σε θέση οφσάιντ κι έτσι ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ έμεινε στο ματς. Μάλιστα, στο 66’ απέκρουσε πέναλτι του Ζίβκοβιτς, κρατώντας «ζωντανή» την ομάδα της Κρήτης, η οποία μείωσε με το πολύ όμορφο τέρμα του Νους στο 76’.

Τα τελευταία λεπτά απέκτησαν νέο ενδιαφέρον, ο ΠΑΟΚ αγχώθηκε, αλλά κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα, μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και έφυγε με το «τρίποντο» από την ουδέτερη έδρα της Λεωφόρου.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: Καραχάλιος, Σαλσίδο – Μπάμπα.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονζάλες, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος (69’ Νέιρα), Ανδρούτσος, Φούντας (69’ Ράκονιατς), Νους (90’+1’ Φαϊτάκης), Σενγκέλια (89’ Αποστολάκης), Θεοδοσουλάκης (46’ Σαλσίδο).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας (67’ Ιβανούσετς), Τάισον (89’ Καμαρά), Γιακουμάκης (67’ Τσάλοφ).