Λεβαδειακός – ΑΕΚ 0-1: Με… οβίδα του Κοϊτά απέδρασε από τη Λιβαδειά - «3 στα 3» μετά από 7 χρόνια!

Με «χρυσό» σκόρερ τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο ματς, η ΑΕΚ απέδρασε (1-0) από την έδρα του Λεβαδειακού κι έκανε το «3 στα 3» στη Super League, κάτι που είχε να συμβεί από τη σεζόν 2018/19.

Οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν τη δουλειά τους κι έφυγαν με το «τρίποντο» από μια έδρα που δεν θα είναι εύκολο να περάσουν οι υπόλοιποι διεκδικητές του τίτλου.

Το «χρυσό» γκολ πέτυχε ο Κοϊτά, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή στο 63ο λεπτό κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα έξι λεπτά αργότερα με σουτ «οβίδα», έπειτα από έξυπνο πάτημα του Ελίασον. Ο Μαυριτανός, μαζί με τον Ζίνι, άλλαξαν την εικόνα του αγώνα για την ΑΕΚ, η οποία θα μπορούσε να είχε σκοράρει κι άλλα τέρματα. Η «Ένωση» έχασε αρκετές ευκαιρίες και παραλίγο να το πληρώσει στο 89ο λεπτό, αλλά ο Στρακόσα έκανε καθοριστική επέμβαση μετά την όμορφη ενέργεια του Βέρμπιτς.

Η ΑΕΚ έκανε το «3 στα 3» στο ξεκίνημα της Super League, κάτι που είχε να συμβεί από τη σεζόν 2018/19. Το επίσημο ντεμπούτο τους με τα «κιτρινόμαυρα» έκαναν οι Γκρούγιτς και Καλοσκάμης.

Η εξέλιξη του Λεβαδειακός - ΑΕΚ

Η ΑΕΚ μπήκε καλά στο παιχνίδι κι έχοντας σωστή ανάπτυξη, άρχισε να απειλεί, αναζητώντας ένα γρήγορο γκολ. Αυτό, βέβαια, δεν ήρθε μολονότι οι «κιτρινόμαυροι» είχαν αρκετές καλές στιγμές με κορυφαία όλων εκείνη του Κουτέσα, ο οποίος εκτέλεσε από πλάγια θέση, αλλά ο Λοντίγκιν έδιωξε σε κόρνερ στο 19’.

Οι παίκτες του Νίκολιτς είχαν ένταση μέχρι τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, αλλά αντιμετώπισαν πρόβλημα στο τελείωμα των φάσεων. Από εκεί και πέρα, ο ρυθμός έπεσε και με την πάροδο του χρόνου ο Λεβαδειακός άρχισε να απειλεί, με τον Παλάσιος, μάλιστα, να χάνει μεγάλη ευκαιρία στο 36’, καθώς ο Στρακόσα τον νίκησε σε τετ-α-τετ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τεράστια ευκαιρία της ΑΕΚ, με τον Λοντίγκιν να διώχνει δύσκολα την κεφαλιά του Ρέλβας, ενώ ο Τσάπρας έδιωξε το εξ επαφής σουτ του Μουκουντί στο 47ο λεπτό. Περίπου δέκα λεπτά αργότερα, ο Λεβαδειακός σκόραρε, αλλά ο Παπαπέτρου είχε σταματήσει έγκερα το παιχνίδι για φάουλ του Κουτέσα (είδε και κίτρινοι).

Στο 63ο λεπτό, ο Νίκολιτς έβαλε τους Ζίνι και Κοϊτά αντί των Μαρίν και Κουτέσα, με τις δύο αλλαγές να πρωταγωνιστούν στο γκολ και γενικότερα να αλλάζουν την εικόνα του αγώνα. Ο Ανγκολέζος κέρδισε το φάουλ κι ο Μαυριτανός, μετά από ωραίο πάτημα του Ελίασον, άνοιξε με δυνατό σουτ το σκορ στο 69ο λεπτό.

Ο Κοϊτά έκανε ωραία ενέργεια κι έκανε το γύρισμα στον Ζίνι, αλλά την προβολή του σταμάτησε ο Λοντίγκιν, ο οποίος κράτησε την ομάδα του μέσα στο παιχνίδι. Ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων έκανε διπλή σπουδαία επέμβαση στο 83ο λεπτό, καθώς αρχικά νίκησε σε τετ-α-τετ τον Ζίνι και στη συνέχεια έδιωξε το σουτ του Κοϊτά.

Λίγο νωρίτερα (βλ. 61’) είχαν μπει ως αλλαγές κι οι Καλοσκάμης, Γκρούγιτς, πραγματοποιώντας το επίσημο ντεμπούτο τους με τα «κιτρινόμαυρα».

Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να «κλειδώσει» τη νίκη με ένα δεύτερο γκολ και παραλίγο να ισχύσει ο νόμος του ποδοσφαίρου, αλλά ο Στρακόσα κράτησε το «μηδέν» με δύσκολη επέμβαση στην εξαιρετική ενέργεια του Βέρμπιτς στο 89ο λεπτό.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Κωστή, Βέρμπιτς – Κουτέσα, Λιούμπισιτς.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού Χάνα, Τσάπρας, Λιάγκας, Τσόκαϊ, Τσιμπόλα (74’ Μπάλτσι), Κωστή, Παλάσιος (88’ Πεντρόζο), Όζμπολτ, Λαγιούς (58’ Βέρμπιτς).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Ρέλβας, Πινέδα, Μαρίν (63’ Κοϊτά), Μάνταλος, Κουτέσα (63’ Ζίνι), Γιόβιτς (81’ Γκρούγιτς), Ελίασον (81’ Καλοσκάμης).