Παρτίζαν: Στην έξοδο ο έξαλλος Τζαμπάρι Πάρκερ - «Θέλω να παίζω, είτε εδώ, είτε αλλού»

Onsports Team

Αναβρασμός επικρατεί στην Παρτίζαν μετά τη βαριά ήττα από την Βίρτους Μπολόνια και τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Ζάρκο Πάσπαλι.

Ο Τζαμπάρι Πάρκερ δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε δευτερόλεπτο (DNP) στην ήττα της Παρτίζαν από την Βίρτους Μπολόνια. Ο Αμερικανός φόργουορντ δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του και ξεκαθάρισε πως προτεραιότητά του είναι να παίζει.

«Ήταν απλώς απόφαση του προπονητή και αυτό είναι όλο», δήλωσε ο Πάρκερ στα σερβικά μέσα ενημέρωσης μετά την ήττα. «Αλλά αυτό που με ανησυχεί είναι, ότι παίρνετε συνέντευξη από μένα. Γιατί είμαι τόσο σημαντικός; Ξέρετε τι λέω; Δεν είχα καμία σχέση με τη σημερινή ήττα. Το μόνο που μπορούσα να κάνω είναι να εμψυχώσω τους συμπαίκτες μου. Δεν έπαιξα. Οπότε, η προσοχή δεν πρέπει να είναι σε εμένα αυτή τη στιγμή, η προσοχή πρέπει να είναι σε αυτούς τους παίκτες, και θέλω να τους υποστηρίξω. Χάσαμε. Δεν έχει να κάνει με εμένα, έχει να κάνει με την ομάδα», πρόσθεσε.

Όσο για το αν προβληματίζεται για το μέλλον του στην ομάδα, είπε: «Προτεραιότητά μου είναι να παίζω, σωστά; Ξέρετε τις δυνατότητές μου. Ξέρετε ότι είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη και αυτό θέλω, να παίζω. Αν αυτό είναι εδώ, αν αυτό είναι κάπου αλλού, πρέπει να ανησυχώ για το μέλλον μου. Αλλά όπως σας είπα και πριν, είμαι επαγγελματίας και πρέπει να εμφανιστώ στην προπόνηση αύριο ανεξάρτητα από την κατάσταση».

Γενικότερα, πάντως, οι πρόσφατες δηλώσεις του Ζάρκο Πάσπαλι, ο οποίος ουσιαστικά «έκραξε» τους Πάρκερ, Καλάθη και Μίλτον, ενώ είναι ενεργά μέλη της ομάδας, έχει δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην Παρτίζαν, από αυτή που ήδη υπήρχε λόγω της αποχώρησης του Ζέλικομ Ομπράντοβιτς.

Με τον νέο αθλητικό διευθυντή της ομάδας να αποδοκιμάζεται μετά το τέλος του αγώνα με τη Βίρτους.