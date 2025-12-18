Ομάδες

Πένθος στον Παναθηναϊκό: Πέθανε ο Γιάννης Κακαράκης
Onsports Team 18 Δεκεμβρίου 2025, 12:20
ΣΠΟΡ

Πένθος στον Παναθηναϊκό: Πέθανε ο Γιάννης Κακαράκης

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος αποχαιρέτησε τον άλλοτε μποξέρ του Συλλόγου, Γιάννη Κακαράκη, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Φτωχότερη έμεινε η «πράσινη» οικογένεια από την απώλεια του άλλοτε μποξέρ του «τριφυλλιού» Γιάννη Κακαράκη.

Είχε μεγάλη καριέρα στο μποξ με 103 αγώνες και η κορυφαία του στιγμή ήταν την σεζόν 1986-87 όταν και στέφθηκε 3ος Βαλκανιονίκης στα 60 κιλά.

Επιπλέον κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα το 1986 με τον Σύλλογο.

Πέραν της πυγμαχικής του καριέρας με τον Παναθηναϊκό είχε ξεκινήσει από μικρή ηλικία και ήταν πρωταθλητής εφήβων το 1973 στο τάε κβο ντο. Αργότερα τη δεκαετία του ΄80 είχε διεθνείς επιτυχίες στο Kick boxing".



