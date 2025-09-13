Ομάδες

Βαθμολογία Super League: Το απόλυτο ο Ολυμπιακός, επέστρεψε στις νίκες ο Άρης
INTIME SPORTS
Οnsports team 13 Σεπτεμβρίου 2025, 23:38
SUPER LEAGUE

Βαθμολογία Super League: Το απόλυτο ο Ολυμπιακός, επέστρεψε στις νίκες ο Άρης

Δείτε αποτελέσματα, highlights και τη βαθμολογία της Super League, μετά τους αγώνες του Σαββάτου (13/09), για την 3η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Με τρεις αναμετρήσεις επέστρεψε η δράση στη Super League, μετά τη διακοπή για τα ματς των εθνικών ομάδων.

Με τον Ντάνιελ Ποντένσε να έχει ένα γκολ, μια ασίστ και τον Μεχντί Ταρέμι να σκοράρει δύο τέρματα στο ντεμπούτο του, ο Ολυμπιακός επικράτησε 5-0 του Πανσερραϊκού κι έκανε το «3 στα 3» στη Super League.

Ο Άρης βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά έκανε την ανατροπή (2-1) στον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι κι ο Μανόλο Χιμένεθ ξεκίνησε με νίκη την παρουσία του στην τεχνική ηγεσία των «κίτρινων».

Σε ένα ματς που τα πάντα έγιναν στο πρώτο ημίχρονο, ο Βόλος έφυγε με μεγάλη νίκη (2-1) από το Αγρίνιο, αναγκάζοντας τον Παναιτωλικό στη δεύτερη εντός έδρας ήττα του.

Η 3η αγωνιστική της Super League

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

  • Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0
  • Ατρόμητος – Άρης 1-2
  • Παναιτωλικός – Βόλος 1-2

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

  • 18:00 Αστέρας AKTOR – ΑΕΛ
  • 18:00 Κηφισιά – Παναθηναϊκός
  • 20:00 Λεβαδειακός – ΑΕΚ
  • 21:30 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

  1. Ολυμπιακός 9 -3αγ.
  2. ΑΕΚ 6
  3. ΠΑΟΚ 6
  4. Άρης 6 -3αγ.
  5. Λεβαδειακός 4
  6. ΟΦΗ 3
  7. Ατρόμητος 3 -3αγ.
  8. Παναιτωλικός 3
  9. Βόλος 3
  10. Παναθηναϊκός 1
  11. Κηφισιά 1
  12. ΑΕΛ 1
  13. Αστέρας Τρίπολης 0
  14. Πανσερραϊκός 0 -3αγ.

Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός 5 - 0 | Highlights - Stoiximan Super League - 13/9/25 | COSMOTE SPORT HD

Ατρόμητος - Άρης 1-2 | HL

Παναιτωλικός-Βόλος 1-2 | HL


