Ατρόμητος – Άρης 1-2: Απόδραση με ανατροπή στο ντεμπούτο του Χιμένεθ

Ο Άρης βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά έκανε την ανατροπή (2-1) στον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι κι ο Μανόλο Χιμένεθ ξεκίνησε με νίκη την παρουσία του στην τεχνική ηγεσία των «κίτρινων».

Στα «τρίποντα» επέστρεψε ο Άρης, ο οποίος είχε για πρώτη φορά στον πάγκο του τον Ισπανό τεχνικό.

Ο Ατρόμητος ευτύχησε να ανοίξει το σκορ στην πρώτη καλή στιγμή του στο ματς με τον Τζοβάρα, ο οποίος έκανε το 1-0 στο 18ο λεπτό. Ο Άρης βρήκε απάντηση στο 32’, με τον Ντούντου να πετυχαίνει ένα πολύ όμορφο γκολ σε ψιλοκρεμαστό σουτ, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο ολοκλήρωσε την ανατροπή.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πέτυχε το νικητήριο γκολ με κοντρινή προβολή του Μορόν, έπειτα από κεφαλιά πάσα του Ράτσιτς στο 56ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αποφύγουν την ήττα, παίρνοντας έστω έναν βαθμό, αλλά έγιναν ελάχιστα απειλητικοί στο υπόλοιπο του αγώνα.

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Κίνι – Μεντίλ, Μόντσου.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας (82’ Φαν Βέερτ), Οζέγκοβιτς, Μίχορλ, Παλμεζάνο (63’ Μουτουσάμι), Γιουμπιτάνα, Κίνι, Ούρονεν, Μανσούρ, Τζοβάρας (71’ Παπαδόπουλος).

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Μεντίλ, Ράτσιτς, Γαλανόπουλος (56’ Σίστο), Μορουτσάν (76’ Φαντιγκά), Μορόν (90’ Καντεβέρε), Μόντσου, Τεχέρο, Ντούντου (76’ Γιαννιώτας).