ΑΕΚ: Επέστρεψαν Λεκαβίτσιους και Χαραλαμπόπουλος, νοκ άουτ ο Κατσίβελης

Δύο επιστροφές και μια νέα απουσία είχε το… μενού της ημέρας (19/12) για την ΑΕΚ, πριν από τον εκτός έδρας αγώνα με τη Μύκονο, για την 11η αγωνιστική της GBL.

Τα προβλήματα δεν έχουν τελειωμό στην «Ένωση», η οποία δίνει μια παιχνίδι με μεγάλο «ΠΡΕΠΕΙ» στο «νησί των ανέμων».

Ο Ντράγκαν Σάκοτα είδε τον Δημήτρη Κατσίβελη να μένει εκτός λόγω ίωσης, με αποτέλεσμα να μην ακολουθήσει την αποστολή για τη Μύκονο. Επίσης, δεν υπολογίζει στους τραυματίες Μιντάουγκας Κουζμίνσκας και Γκρεγκ Μπράουν.

Ο έμπειρος τεχνικός είχε κι ευχάριστα νέα, καθώς ο Λούκας Λεκαβίτσιους ξεπέρασε την ίωση και προπονήθηκε κανονικά στο Κ.Γ. της Άνω Μεράς. Το ίδιο έπραξε μετά από μακρά αποχή κι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Ο Σάκοτα, μιλώντας για το Μύκονος - ΑΕΚ, ανέφερε: «Για εμάς κάθε αγώνας είναι σημαντικός. Στην Ελλάδα έχουμε πλέον ένα πολύ ισορροπημένο Πρωτάθλημα. Επιπλέον, οι αγώνες είναι πολύ λίγοι. Πρέπει να κερδίζεις για να μην κυνηγάς στη συνέχεια τους αντιπάλους σου. Πρέπει να παίξουμε με υπευθυνότητα από πλευράς τακτικής και με διάθεση να δείξουμε στο παρκέ ότι βρισκόμαστε σε υψηλό επίπεδο. Πρέπει να δείξουμε, ότι αξίζουμε να είμαστε στο γκρουπ των ομάδων, που έχουν υψηλούς στόχους. Θέλω να συγχαρώ τη Μύκονο και για την άνοδό της στη μεγάλη κατηγορία, αλλά και για την μέχρι τώρα πορεία της».